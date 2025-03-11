Верес – Полесье. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги
Во вторник, 11 марта, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» встретится с «Полесьем». Матч пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», игра начнется в 15:30.
«Верес» после, казалось, идеального начала весенней части сезона, умудрился второй раз за этот розыгрыш УПЛ проиграть «Левому Берегу», в игре с которым ровенчанам не удалось нанести даже ни одного удара в створ ворот.
«Полесью» впервые с 2002 года удалось одержать домашнюю победу над «Черноморцем» и немного сократить разрыв до третьего места. Теперь обе команды в очном противостоянии будут проверять, кто достоин победы, и кому достанутся заветные 3 очка.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Полесье».
15:30
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