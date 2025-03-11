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Премьер-лига
Верес
11.03.2025 15:30 - : -
Полесье
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Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 10:07 |
16
0

Верес – Полесье. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги

11 марта 2025, 10:07 |
16
0
Верес – Полесье. Текстовая трансляция матча
Фк Полесье

Во вторник, 11 марта, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» встретится с «Полесьем». Матч пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», игра начнется в 15:30.

«Верес» после, казалось, идеального начала весенней части сезона, умудрился второй раз за этот розыгрыш УПЛ проиграть «Левому Берегу», в игре с которым ровенчанам не удалось нанести даже ни одного удара в створ ворот.

«Полесью» впервые с 2002 года удалось одержать домашнюю победу над «Черноморцем» и немного сократить разрыв до третьего места. Теперь обе команды в очном противостоянии будут проверять, кто достоин победы, и кому достанутся заветные 3 очка.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Полесье».

Прогноз Sport.ua
Верес
11 марта 2025 -
15:30
Полесье
Обе команды забьют (да) 2.15 Сделать ставку
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Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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