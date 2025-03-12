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Премьер-лига
Верес
11.03.2025 15:30 – FT 5 : 1
Полесье
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Украина. Премьер лига
12 марта 2025, 05:39 | Обновлено 12 марта 2025, 05:59
32
0

ШАНДРУК: «У нас эмоциональные качели. Плотность в таблице высокая»

Главный тренер Вереса проанализировал игру против житомирского Полесья

12 марта 2025, 05:39 | Обновлено 12 марта 2025, 05:59
32
0
ШАНДРУК: «У нас эмоциональные качели. Плотность в таблице высокая»
ФК Верес Ровно. Олег Шандрук

Главный тренер ровненского Вереса Олег Шандрук проанализировал победную игру против житомирского Полесья (5:1):

«Что касается настроя – тут все очень просто. У нас были невыразительные матчи в этом чемпионате. Против Левого Берега – в том числе. Мы всегда говорим, что такие игры могут быть, потому что мы еще не настолько стабильная команда. Поэтому, самое важное – как мы реагируем на эти невыразительные матчи, как проводим следующие встречи. Сегодня команда хорошо отреагировала. Хорошая победа во всех аспектах.

Какой момент игры стал решающим? Не хочу говорить о чем-то конкретном. Мне кажется, начало игры в нашем исполнении было правильным. Когда ты видишь, что команда с первых секунд максимально сконцентрирована – это важно. Потому что тогда ты понимаешь, что команда действительно готова бороться за результат. Поэтому сегодня для меня было важно, как мы начнем эту игру.

Нам сейчас важно стабилизировать эти результаты. Потому что, на мой взгляд, и с этим согласен весь тренерский штаб, у нас до сих пор идет этап формирования команды после серьезных изменений, которые произошли еще прошлым летом. Стабилизировать игру важно, потому что эти эмоциональные качели – хорошо сыграли, потом невыразительно – их нужно проходить более ровно. Чтобы поражения не выглядели так, как это было с Левым Берегом. Вот тут нам нужно прогрессировать. Мы сейчас немного подняли свою планку. Но плотность в таблице очень высокая. И после двух-трех неудачных матчей можно снова оказаться там, где мы были в прошлом году. Та уверенность, которая сейчас у нас есть может очень быстро исчезнуть. Поэтому очень важно стабилизировать игру и результаты.

Я очень счастлив за Руслана Степанюка. Вы видели, сколько результативных действий было от него. Он игрок, который меняет эту команду. Конечно, я желаю, чтобы он в каждой игре забивал по два гола. Но и кроме голов – он очень важный игрок на поле.

Почему не дали игрового времени Антону Выдричу сегодня? Да, я держал это в голове. Он вчера забил первый гол за U19 – это уже шаг вперед для него. Он с нами тренируется. Хороший трудолюбивый парень. Уверен, его дебют еще впереди. Но мы были вынуждены сделать замену по позиции, потому что Гио Куция просил его поменять.

Готова ли хотя бы теоретически эта наша команда к еврокубкам? Однозначно нет. Нужно быть реалистами. У нас есть прогресс, но мы не имеем сейчас оснований говорить о чем-то большем. Нам нужно выполнить задачу – не попасть в переходные матчи. Если мы заранее не будем завышать ожидания – не будем разочаровываться».

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Шевченко (Верес).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Гайдучик (Верес).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дахновский (Верес).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Верес).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Факундо Батиста (Полесье).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Верес).
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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Верес - Полесье Олег Шандрук пресс-конференция Руслан Степанюк
Николай Степанов Источник: ФК Верес
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