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Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 20:56 | Обновлено 10 марта 2025, 21:27
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Верес – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Ровенчане 6 месяцев не проигрывают на домашней арене

10 марта 2025, 20:56 | Обновлено 10 марта 2025, 21:27
190
0
Верес – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Полесье

В двадцать первом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 во вторник, 11 марта, в Ровно встретятся «Верес» и «Полесье». Хозяева поля в прошлом матче неожиданно проиграли «Левому Берегу», а сейчас будут принимать «Полесье», которое уверенно переиграло «Черноморец».

Верес

К матчу с «аистами» подопечные Олега Шандрука подходили в качестве фаворита, имея стопроцентные показатели в результатах после зимней паузы, и стремились в той игре завоевать очки. Однако «Левый Берег» тоже не собирался отступать и провел чуть ли не лучший поединок этого сезона, где ровенчане ничего не смогли противопоставить своему сопернику. В итоге новичок УПЛ одержал победу, подтвердив свое реноме неудобного соперника для «Вереса». Наставник «красно-черных» после матча не скрывал, что его команда не наиграла даже на ничью. В результате, «Верес» опустился на девятое место, пропустив вперед «Зарю» и «Рух».

Поэтому уже в ближайшем матче «Верес» попытается реабилитироваться за провальный поединок в столице, однако в соперниках у команды Шандрука будет непростое «Полесье», в игре с которым ровенчанам придется приложить усилия, чтобы хотя бы не проиграть.

Интересно, что последнее поражение ровенского клуба в родных стенах было зафиксировано еще 1 сентября прошлого года, в игре против как раз «Левого Берега». С того момента «Верес» ни разу не проиграл на домашнем поле, в том числе «Шахтеру» и «Александрии». Может, и на этот раз команде Шандрука улыбнется удача и наградит его подопечных положительным результатом.

Отметим, что на просмотре в «Вересе» находится вратарь юношеской команды «Шахтера» Владислав Кравец.

Полесье

«Волки» в отличие от их соперников смогли в крайней игре чемпионата выиграть у «Черноморца», которому в поединке с непростым оппонентом не смогли помочь ряд ключевых исполнителей, что и позволило команде Ашура без особого труда завоевать 3 очка. Что интересно, эта победа над «моряками» стала первой для «Полесья» на домашнем поле почти за 23 года (до этого «Полесью» удавалось это сделать еще в 2002 году).

А если учесть, что в недавней игре один из конкурентов «волков» «Шахтер» потерял очки, то у «Полесья» конечно будет большое желание воспользоваться ситуацией и приблизиться к третьему месту. Однако для этого нужно побеждать в Ровно, где не каждой команде УПЛ удается вернуться со щитом.

Что касается кадровой ситуации, то на правах аренды перешли Михаил Расков «Минай» и Бени Макуана в ЛНЗ. Также в состав юношеской команды «Полесья» перешел Егор Каптенко.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 18 поединков. 10 матчей завершились победой «Вереса», 6 побед на счету «Полесья» и два раза между командами был зафиксирован ничейный результат. Разница забитых мячей составляет 21:16 в пользу «Вереса». В первом круге «волки» одержали победу со счетом 2:1. На гол Николая Гайдучика житомиряне ответили результативными ударами Алексея Гуцуляка и Александра Назаренко.

Прогноз на противостояние

«Верес» уже полгода не проигрывает в родных стенах, в то время как «Полесье» побеждало в фактически выездном матче еще 28 сентября в игре с «Карпатами». Поэтому, конечно, для обеих команд эта игра важна, ведь в случае виктории «Верес» сможет догнать своих оппонентов, а «Полесье» включается в реальную гонку за бронзу. Поэтому нашим прогнозом в этом матче будет обе команды забьют (да).

Ориентировочные составы:

«Верес»: Кожухарь, Шевченко, Гончаренко, Вовченко, Куция, Шарай, Клёц, Кучеров, Луан, Степанюк, Годя

«Полесье»: Волынец, Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Тейлор, Бабенко, Андриевский, Битон, Гуцуляк, Назаренко, Батиста

Прогноз Sport.ua
Верес
11 марта 2025 -
15:30
Полесье
Обе команды забьют (да) 2.15 Сделать ставку
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Полесье Житомир Верес - Полесье Олег Шандрук Имад Ашур прогнозы
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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