11 марта в 15:30 начался матч чемпионата Украины по футболу между Вересом и Полесьем в рамках 21 тура УПЛ.

Хозяева набрали 25 очков и находятся на 9-й позиции, а житомирская команда с 34 очками идет на 4-й позиции.

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Чемпионат Украины. 21-й тур

Верес – Полесье 2:1 (обновляется)

Гол: Степанюк, 13, 45 – Батиста, 33