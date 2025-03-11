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Премьер-лига
Верес
11.03.2025 15:30 – перерыв 2 : 1
Полесье
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Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 16:14 | Обновлено 11 марта 2025, 16:25
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Верес – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фрагменты матча УПЛ

11 марта 2025, 16:14 | Обновлено 11 марта 2025, 16:25
101
0
Верес – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Полесье

11 марта в 15:30 начался матч чемпионата Украины по футболу между Вересом и Полесьем в рамках 21 тура УПЛ.

Хозяева набрали 25 очков и находятся на 9-й позиции, а житомирская команда с 34 очками идет на 4-й позиции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В новости будут появляться видео голов и обзор встречи

Чемпионат Украины. 21-й тур

Верес – Полесье 2:1 (обновляется)
Гол: Степанюк, 13, 45 – Батиста, 33

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Верес).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Факундо Батиста (Полесье).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Верес).
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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Верес - Полесье видео голов и обзор
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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