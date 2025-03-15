Динамо начало продажу билетов на матч УПЛ против Левого Берега

Следующий домашний матч «Динамо» проведет в воскресенье, 6 апреля, в 15:30.

Соперником «бело-синих» в игре 23-го тура Украинской Премьер-лиги будет киевский клуб «Левый Берег».

Матч состоится на домашнем стадионе киевлян – «Динамо» им. Валерия Лобановского.

Начата продажа билетов на предстоящий матч. Цена билета в зависимости от категории составит 300, 400 и 500 гривен.

По соображениям безопасности количество билетов на продажу ограничено. В столичном клубе ждут болельщиков на стадионе Динамо им. В. Лобановского.

Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. В нем есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.