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Украина. Премьер лига
15 марта 2025, 04:17 | Обновлено 15 марта 2025, 04:23
49
0

Динамо начало продажу билетов на матч УПЛ против Левого Берега

Игра 23-го тура УПЛ пройдет 6 апреля в 15:30 на клубной арене киевского клуба

15 марта 2025, 04:17 | Обновлено 15 марта 2025, 04:23
49
0
Динамо начало продажу билетов на матч УПЛ против Левого Берега
ФК Динамо

Следующий домашний матч «Динамо» проведет в воскресенье, 6 апреля, в 15:30.

Соперником «бело-синих» в игре 23-го тура Украинской Премьер-лиги будет киевский клуб «Левый Берег».

Матч состоится на домашнем стадионе киевлян – «Динамо» им. Валерия Лобановского.

Начата продажа билетов на предстоящий матч. Цена билета в зависимости от категории составит 300, 400 и 500 гривен.

По соображениям безопасности количество билетов на продажу ограничено. В столичном клубе ждут болельщиков на стадионе Динамо им. В. Лобановского.

Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. В нем есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.

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билеты Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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