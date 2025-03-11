Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Гранды украинского футбола дружно потеряли очки в матчах 21-го тура УПЛ
11 марта прошли поединки 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Во вторник состоялись 4 матча, еще 4 игры запланированы на субботу и воскресенье.
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Динамо потеряло очки в матче с Зарей (2:2) и продолжает лидировать с 51 баллами.
Александрия разгромила Оболонь (4:0) и с 47 баллами занимает второе место.
Шахтер не сумел обыграть Карпаты (0:0) и с 41 пункта замыкает топ-3, имея игру в запасе.
Топ-7 УПЛ: Динамо Киев (51), Александрия (47), Шахтер (43), Полесье (34), Кривбасс (32), Заря, Карпаты (по 29).
Внизу турнирной таблицы находятся: Колос, Оболонь, Ворскла (по 18), Черноморец (15), Ингулец (12).
Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ Украинская Премьер-лига. 21-й тур
🔹 11 марта (вторник)
- 13:00. Александрия – Оболонь – 4:0
- 15:30. Динамо – Заря – 2:2
- 15:30. Верес – Полесье – 5:1
- 18:00. Карпаты – Шахтер – 0:0
🔹 15 марта (суббота)
- 15:30. Кривбасс – Левый Берег
- 18:00. Рух – Ворскла
🔹 16 марта (воскресенье)
- 13:00. Ингулец – Черноморец
- 15:30. ЛНЗ – Колос
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|21
|15
|6
|0
|44 - 15
|51
|2
|Александрия
|21
|14
|5
|2
|33 - 16
|47
|3
|Шахтер Донецк
|20
|12
|5
|3
|46 - 16
|41
|4
|Полесье
|21
|9
|7
|5
|29 - 22
|34
|5
|Кривбасс
|19
|9
|5
|5
|23 - 19
|32
|6
|Заря
|20
|9
|2
|9
|25 - 25
|29
|7
|Карпаты Львов
|21
|8
|5
|8
|23 - 23
|29
|8
|Верес
|21
|7
|7
|7
|27 - 28
|28
|9
|Рух Львов
|20
|6
|8
|6
|22 - 17
|26
|10
|Левый берег
|20
|6
|4
|10
|12 - 21
|22
|11
|ЛНЗ Черкассы
|20
|6
|4
|10
|20 - 29
|22
|12
|Колос Ковалевка
|20
|3
|9
|8
|13 - 17
|18
|13
|Оболонь
|21
|4
|6
|11
|12 - 35
|18
|14
|Ворскла
|20
|4
|6
|10
|16 - 27
|18
|15
|Черноморец
|20
|4
|3
|13
|14 - 30
|15
|16
|Ингулец
|19
|2
|6
|11
|14 - 33
|12
📊 Инфографика
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