Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера

11 марта прошли поединки 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Во вторник состоялись 4 матча, еще 4 игры запланированы на субботу и воскресенье.

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Динамо потеряло очки в матче с Зарей (2:2) и продолжает лидировать с 51 баллами.

Александрия разгромила Оболонь (4:0) и с 47 баллами занимает второе место.

Шахтер не сумел обыграть Карпаты (0:0) и с 41 пункта замыкает топ-3, имея игру в запасе.

Топ-7 УПЛ: Динамо Киев (51), Александрия (47), Шахтер (43), Полесье (34), Кривбасс (32), Заря, Карпаты (по 29).

Внизу турнирной таблицы находятся: Колос, Оболонь, Ворскла (по 18), Черноморец (15), Ингулец (12).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига. 21-й тур

🔹 11 марта (вторник)

13:00. Александрия – Оболонь – 4:0

15:30. Динамо – Заря – 2:2

15:30. Верес – Полесье – 5:1

18:00. Карпаты – Шахтер – 0:0

🔹 15 марта (суббота)

15:30. Кривбасс – Левый Берег

18:00. Рух – Ворскла

🔹 16 марта (воскресенье)

13:00. Ингулец – Черноморец

15:30. ЛНЗ – Колос

🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Динамо Киев 21 15 6 0 44 - 15 51 2 Александрия 21 14 5 2 33 - 16 47 3 Шахтер Донецк 20 12 5 3 46 - 16 41 4 Полесье 21 9 7 5 29 - 22 34 5 Кривбасс 19 9 5 5 23 - 19 32 6 Заря 20 9 2 9 25 - 25 29 7 Карпаты Львов 21 8 5 8 23 - 23 29 8 Верес 21 7 7 7 27 - 28 28 9 Рух Львов 20 6 8 6 22 - 17 26 10 Левый берег 20 6 4 10 12 - 21 22 11 ЛНЗ Черкассы 20 6 4 10 20 - 29 22 12 Колос Ковалевка 20 3 9 8 13 - 17 18 13 Оболонь 21 4 6 11 12 - 35 18 14 Ворскла 20 4 6 10 16 - 27 18 15 Черноморец 20 4 3 13 14 - 30 15 16 Ингулец 19 2 6 11 14 - 33 12 Полная таблица

📊 Инфографика