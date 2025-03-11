Преимущество тает быстрее снега. Динамо сыграло вничью против Зари в Киеве
Команда Шовковского третий матч подряд проводит на грани и второй раз теряет очки
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 21-й тур.
«Динамо» Киев – «Заря» - 2:2
Голы: Ванат, 5, Пономаренко, 71 – Будковский, 2, Джордан, 9
Предупреждения: Брагару, 27, Шапаренко, 30, Ярмоленко, 32, Пономаренко, 59, Дубинчак, 76, Попов, 85 – Башич, 21, Джордан, 32, Жуниньо, 76
«Динамо» Киев: Нещерет – Вивчаренко, Михавко, Попов, Караваев (Дубинчак, 71) – Шапаренко (Рубчинский, 86), Бражко, Буяльский – Брагару (Пономаренко, 46), Ванат, Ярмоленко (Кабаев, 46).
«Заря»: Сапутин – Жуниньо (Кораблин, 90+3), Башич, Джордан, Эскинья, Тронтель – Дрышлюк, Мичин – Вантух (Кирюханцев, 88), Будковский, Белоцерковец.
Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).
Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).
Удары (в створ): 24 (6) – 12 (3)
Угловые: 8 – 4
Оффсайды: 5 – 0.
ДИНАМО КИЕВ - ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 16°C
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Що в цей день, навесні
Лідерству в УПЛ суркісні
Край покладе Луганська Зоря❗🌄😊
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(То просто до рими, не в образу нашому любому котику😸❤️😊)