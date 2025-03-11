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Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 17:32 | Обновлено 11 марта 2025, 17:41
1542
39

Преимущество тает быстрее снега. Динамо сыграло вничью против Зари в Киеве

Команда Шовковского третий матч подряд проводит на грани и второй раз теряет очки

11 марта 2025, 17:32 | Обновлено 11 марта 2025, 17:41
1542
39
Преимущество тает быстрее снега. Динамо сыграло вничью против Зари в Киеве
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

«Динамо» Киев – «Заря» - 2:2

Голы: Ванат, 5, Пономаренко, 71 – Будковский, 2, Джордан, 9

Предупреждения: Брагару, 27, Шапаренко, 30, Ярмоленко, 32, Пономаренко, 59, Дубинчак, 76, Попов, 85 – Башич, 21, Джордан, 32, Жуниньо, 76

«Динамо» Киев: Нещерет – Вивчаренко, Михавко, Попов, Караваев (Дубинчак, 71) – Шапаренко (Рубчинский, 86), Бражко, Буяльский – Брагару (Пономаренко, 46), Ванат, Ярмоленко (Кабаев, 46).

«Заря»: Сапутин – Жуниньо (Кораблин, 90+3), Башич, Джордан, Эскинья, Тронтель – Дрышлюк, Мичин – Вантух (Кирюханцев, 88), Будковский, Белоцерковец.

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 24 (6) – 12 (3)
Угловые: 8 – 4
Оффсайды: 5 – 0.

ДИНАМО КИЕВ - ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск текстовая трансляция Украинская Премьер-лига Динамо - Заря
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 41
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serhiy
Нервує мене то Динамо !!! (((
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+5
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AK.228
Та пох… Шахтер еще хуже этих пешеходов
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+4
Умник
Ошибки которые нельзя допускать. При хорошей игре в принципе.
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+4
sania
Зоря грала так, як їй дозволило Динамо. Стабільність в пропуканні дитячих голів напружує.З захистом потрібно щось вирішувати. Одна гра норм,  дві провал.
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+2
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Boodya
А ці клоуни коментарі дуплетами вистрелюють😂
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+2
Gargantua81
я уже устал говорить об этом, но если центральные защитники просто не тянут по индивидуальному классу, то надо на их место ставить игроков других амплуа.
Вивчаренко постоянно играет третьего центрбека чем ослабляет свой фланг, и даже это не спасает.
Ну так ставьте Вивчаренко центральным защитником, ставьте Бражко, Михайленко.
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+2
dadlismit
Заря молодцы ! Бились на поле, было видно команду, показали характер ! До игры думал, что проиграют без вариантов 
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+2
Leon Killer
Если не считать дурацкий автогол,третья ничья подряд.Если Шахта сегодня обкакается,грош цена такому тренеру и мыслям о чемпионстве
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+2
Remark
Краще б дали орендованим зіграти, то може б виграли розгромно)
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+2
bibka stara
Опять днонамо Sosal
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+1
Pavel_i_CO
На ДНОнєтскє свято.. Лугандони будуть всю ніч водити хороводи навколо лєніна, попиваючи бояришнік)
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+1
2112
Якщо Зоря так буде грати з усіма командами то будуть в єврокубках. Але є сумніви. Буде видно в наступному матчі. Якщо зільють значить грали за премію!
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+1
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Fitness.sports
Кто смотрел тот видел концовку, какая атмосфера в команде, видел глаза игроков на скамейке запасных. Нет огня в глазах у игроков, как сонные мухи. Неужели нет мотивации, куда смотрит тренерский штаб? Хотя весенний чемпионат, И вообще украинский непредсказуем, но лидерство требует, обязывает побеждать...
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0
Микола Унгурян
та не так і швидко тане, поки що так,  але і конкуренти втрачають.
Цікаво буде якщо Олександрія зуміє нав'язати боротьбу за чемпіонство.
Щодо ШД - було б класно якщо б змогли наздогнати, але, на жаль, також непотрібні втрати балів.
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0
Pavel_i_CO
Жителі Бамбаса, покидьки зі сходу АСТАНАВІТЄСЬ!!!!
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-2
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Дыряво с пердя🤣
Миша Брыжак (он же наша служивая пум очка, бернотсос🥦, аеропетух77) ты сильно расстроился на службе? 
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-2
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Дыряво с пердя🤣
Отскочила наша впопулярная дыр очка 
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-2
Vitaliy/Love ⚒️FCSD, 😸Cat i 🐟Rybakinu
Завіщано в пророцтвах Кобзаря❗✍️🇺🇦
Що в цей день, навесні
Лідерству в УПЛ суркісні
Край покладе Луганська Зоря❗🌄😊
.
(То просто до рими, не в образу нашому любому котику😸❤️😊)
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-2
_9Quantum19_
Суддя знову відсудив під "ДК". В тому епізоді він повинен був ставити пенальті.
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-3
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pfk_alexandria
Лучшая команда Еврокубков по победам в крови не проплатила очередной матч? Так если они не будут проплачивать, то чемпионом не будут 100%, раскошеливайтесь уже жлобы ))
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-4
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