Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не могу ответить на этот вопрос»

Наставник Динамо Александр Шовковский провел пресс-конференцию после матча УПЛ против Зари, который завершился со счетом 2:2.

Интересно, что, как и во время флеш-интервью после игры, тренер киевлян часто использовал фразу «я не могу сейчас это прокомментировать».

– Восьмая минута матча, при счете 1:1 «Динамо» садится в низкий блок – ни агрессии, ни желания. Почему в домашнем матче так рано инициатива была отдана сопернику?

– Мы не договаривались садиться в низкий блок. Но у нас есть определенное понимание того, как мы хотим активно действовать. Сейчас это не могу прокомментировать.

– Из четырех матчей весенней части чемпионата в трех мы видели пассивные, провальные первые тайма в исполнении команды. Будут ли выводы после паузы, добавит ли «Динамо» в агрессии? И связано ли это с физической формой и ранним выступлением в еврокубках?

– Я сейчас не могу ответить на этот вопрос. Возможно, это связано. Но в первую очередь игрокам нужно разобраться с их отношением. В первых двух матчах года все было нормально, был результат, и, возможно, игроки начали относиться к тренировочному процессу не так, как раньше. Надо больше любить не себя в футболе, а футбол в себе. Каждый день перед каждой тренировкой я повторяю ребятам: вы всегда будете играть так, как тренируетесь, вы никогда не подниметесь до уровня своих ожиданий, а всегда будете играть именно так, как вы готовы. Это и происходит, к сожалению. Безусловно, мы проанализируем эти матчи и будем делать выводы, но на сегодняшний день мы привлекли четырех игроков из команды U19. Решать задачу без усиления непросто.

– Насколько сегодня не хватало травмированного Герреро? Как повлияла кадровая ситуация на игру?

– Перед игрой некоторые проблемы были у Кабаева, поэтому он не вышел в стартовом составе. Пихаленок травмирован, Волошин тоже. Лучкевич, хотя бы он и не играл, тоже травмирован. Также в лазарете Игнатенко. Есть также некоторые проблемы и в настрое. Можно говорить и о моих недоработках, или в команде есть какое-то течение, с которым тоже надо бороться.