Во вторник, 11-го марта, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо» Киев и луганская «Заря». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 15:30.

Команда Александра Шовковского вернулась к официальным матчам УПЛ с двумя неуверенными выступлениями против «Ворсклы» (1:1) и ЛНЗ (2:1), в каждом из которых сценарий был приблизительно похожим. А будет ли третий такой матч подряд для «Динамо»? Соперник на этот раз достаточно крепкий – «Заря» одолела «Рух» (2:0) и «Оболонь» (2:1), хочет пробиться в еврокубки, и постепенно набирает обороты.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.