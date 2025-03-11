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Премьер-лига
Динамо Киев
11.03.2025 15:30 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 01:29 |
48
0

Динамо Киев – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги

11 марта 2025, 01:29 |
48
0
Динамо Киев – Заря. Текстовая трансляция матча
УПЛ

Во вторник, 11-го марта, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо» Киев и луганская «Заря». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 15:30.

Команда Александра Шовковского вернулась к официальным матчам УПЛ с двумя неуверенными выступлениями против «Ворсклы» (1:1) и ЛНЗ (2:1), в каждом из которых сценарий был приблизительно похожим. А будет ли третий такой матч подряд для «Динамо»? Соперник на этот раз достаточно крепкий – «Заря» одолела «Рух» (2:0) и «Оболонь» (2:1), хочет пробиться в еврокубки, и постепенно набирает обороты.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
11 марта 2025 -
15:30
Заря
Победа Динамо 1.27 Сделать ставку
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Динамо Киев Заря Луганск Украинская Премьер-лига Динамо - Заря текстовая трансляция чемпионат Украины по футболу
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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