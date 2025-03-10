Динамо Киев

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Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 22:07 | Обновлено 10 марта 2025, 22:12
335
2

Динамо – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Киевляне должны без проблем забрать победу в предстоящем матче

10 марта 2025, 22:07 | Обновлено 10 марта 2025, 22:12
335
2
Динамо – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Динамо

В 21-м туре Украинской Премьер-Лиги сезона 2024/2025 во вторник, 11 марта, в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского встретятся местное «Динамо» и луганская «Заря». Киевляне подходят к поединку, занимая 1-ю позицию в турнирной таблице, гости идут на 6-м месте.

Динамо

Киевское «Динамо» к приезду луганчан подходит в приподнятом настроении. В стартовом матче второй части сезона-2024/2025 в УПЛ оно обыграло дома «Карпаты» со счетом 2:0, а затем также в Киеве в номинально выездном поединке поделило очки с «Ворсклой» (1:1). Быть бы ничьей 1:1 и в поединке предыдущего тура с ЛНЗ в Черкассах, но на 89-й минуте игры случился автогол защитника черкасцев Ильи Путри и подопечные Александра Шовковского победили 2:1.

Таким образом, сейчас «Динамо», занимая первое место в турнирной таблице чемпионата, имеет фору в 6 очков перед «Александрией», которая идет второй, и опережает по потерянным очкам на 7 пунктов донецкий «Шахтер», замыкающий топ-3.

Перевес у динамовцев над преследователями есть, но он не достаточный для того, чтобы команда могла чувствовать себя спокойно и расслаблено. Поэтому, для киевлян каждая очередная игра сродни финалу, то есть – без права на осечку, ведь это может иметь в перспективе свои негативные последствия.

«В матчах с «Ворсклой» и ЛНЗ «Динамо» не продемонстрировало чемпионскую игру?… Это ваше мнение, я его прекрасно понимаю, каждый имеет право думать по-своему. Мы готовимся к каждой игре и разбираем каждого соперника», – заявил Шовковский после победы над ЛНЗ, отвечая на вопрос одного из журналистов.

К слову, против черкасской команды из-за травм не смогли сыграть Александр Тымчик и Назар Волошин. Будут ли в строю на поединок с «Зарей», сказать невозможно.

Заря

Луганская «Заря», судя по всему, пришла в себе после неудачного старта во второй части кампании. Как известно, в стартовой игре 2025 года подопечные Младена Бартулович проиграли «Александрии» на выезде со счетом 1:2. Зато после этого команда провела уже два победных поединка. И оба на номинально своем поле — киевском стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского: 2 марта луганчане переиграли со счетом 2:0 «Рух», а 7-го числа одолели «Оболонь» (2:1).

«Успеет ли команда восстановиться перед игрой с «Динамо» [после победы над «Оболонью»]? У нас будет на день меньше, чем у киевлян. Кадровая ситуация тяжелая, но надеемся, что сможем восстановиться и показать хорошую игру», – рассказал Бартулович после встречи с «пивоварами».

6 набранных очков из девяти возможных позволили «Заре» расположиться вплотную за пятеркой лидеров УПЛ, имея 28 пунктов в активе. Столько же баллов и у «Карпат», но у луганской команды лучшие дополнительные показатели.

Возвращаюся же к теме кадрового потенциала нынешней «Зари», то, как признался Бартулович, он не сможет задействовать против киевлян всех исполнителей, которые у соперника арендованы. Это Александр Яцык, Владислав Супряга, Артем Слесар и Игорь Горбач.

Статистика встреч

В чемпионатах Украины соперники провели 60 очных поединков. В активе «Динамо» 40 побед, 13 встреч завершилось вничью, «Заря» победила в 7 поединках, разница мячей: 126-45 в пользу киевлян.

На поле динамовцев команды провели 30 матчей. «Динамо» выиграло 22 встречи, 4 поединка завершилось вничью, луганчане победили в 4 играх, разница мячей: 72:19 в пользу киевской команды.

В матче 1-го круга нынешнего сезона, который 14 сентября 2024 года состоялся в Киеве на «Динамо» имени Валерия Лобановского, со счетом 2:0 победило «Динамо», игравшее номинально на выезде.

Прогноз на противостояние

По праву эксперты считают «Динамо» фаворитом предстоящей встречи. Статус единоличного лидера сезона и родные стены делают шансы команды Шовковского на завоевание в матче трех очков максимально возможными. Борьба в поединке, конечно же, будет, но лишь до определенного момента, пока киевляне не трансформируют свой перевес в счет на табло.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Нещерет – Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко, Михайленко, Буяльский, Шапаренко, Ярмоленко, Кабаев, Ванат.

«Заря»: Сапутин – Тронтель, Джордан, Башич, Жуниньо, Попара, Мичин, Дрышлюк, Белоцерковец, Кирюханцев, Будковский.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
11 марта 2025 -
15:30
Заря
Победа Динамо 1.27 Сделать ставку
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Богдан Розумовский
Богдан Розумовский Sport.ua
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ZANREGENT
Надо выигрывать!
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Отаман
Знову буде договірна ганебна гра фк ганьба суркіса та медведчука з Зорею
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