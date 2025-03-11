Во вторник, 11 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились киевское «Динамо» и луганская «Заря».

Команды сыграли на стадионе имени В. Лобановского в Киеве. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

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Обслуживал матч арбитр Виктор Копиевский из Кропивницкого. Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью со счетом 2:2.

«Динамо» продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 51 балл. В активе «Зари» – 29 очков, клуб разместился на шестой позиции.

Украинская Премьер-лига, 21-й тур. 11 марта

Динамо Киев – Заря – 2:2

Голы: Ванат, 5, Пономаренко, 71 – Будковский, 2, Джордан, 9

Видеообзор матча:

ГОЛ, 1:0! Будковский, 2 мин

ГОЛ, 1:1! Ванат, 5 мин

ГОЛ, 1:2! Джордан, 9 мин

ГОЛ, 2:2! Пономаренко, 71 хв