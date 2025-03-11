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Премьер-лига
Динамо Киев
11.03.2025 15:30 – FT 2 : 2
Заря
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Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 18:59 | Обновлено 11 марта 2025, 19:02
3249
1

Динамо Киев – Заря – 2:2. Как забили трижды за семь минут? Видео голов

Поединок 21-го тура чемпионата Украины состоялся 11 марта в 15:30

11 марта 2025, 18:59 | Обновлено 11 марта 2025, 19:02
3249
1
Динамо Киев – Заря – 2:2. Как забили трижды за семь минут? Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine.

Во вторник, 11 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились киевское «Динамо» и луганская «Заря».

Команды сыграли на стадионе имени В. Лобановского в Киеве. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживал матч арбитр Виктор Копиевский из Кропивницкого. Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью со счетом 2:2.

«Динамо» продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 51 балл. В активе «Зари» – 29 очков, клуб разместился на шестой позиции.

Украинская Премьер-лига, 21-й тур. 11 марта

Динамо Киев – Заря – 2:2

Голы: Ванат, 5, Пономаренко, 71 – Будковский, 2, Джордан, 9

Видеообзор матча:

ГОЛ, 1:0! Будковский, 2 мин

ГОЛ, 1:1! Ванат, 5 мин

ГОЛ, 1:2! Джордан, 9 мин

ГОЛ, 2:2! Пономаренко, 71 хв

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Матвей Пономаренко (Динамо Киев).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Андерсон Джордан (Заря).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Филипп Будковский (Заря).
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Заря Луганск видео голов и обзор Динамо - Заря Филипп Будковский Владислав Ванат Андерсон Джордан Матвей Пономаренко
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 1
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Sashko57
А если бы играли еще и арендованные... Я уже писал и это еще одно подтверждение. что Динамо одна из худших в Европе и явно не лучшая в Украине. Зоря молодцы.  
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