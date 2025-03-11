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Премьер-лига
Карпаты Львов
11.03.2025 18:00 – FT 0 : 0
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 19:55 | Обновлено 11 марта 2025, 20:54
3701
140

Как сокращать отрыв от лидера? Шахтер во Львове не смог обыграть Карпаты

Донецкая команда снова потеряла очки

11 марта 2025, 19:55 | Обновлено 11 марта 2025, 20:54
3701
140
Как сокращать отрыв от лидера? Шахтер во Львове не смог обыграть Карпаты
ФК Шахтер

Во Львове состоялся поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги между «Карпатами» и «Шахтером».

В начале матча на поле шла равная игра. Львовяне смело переходили на половину поля «Шахтера», пытаясь оказывать давление на оборону соперников. Атаковали хозяева поля преимущественно правым флангом, на котором ситуацию старался обострить Сыч.

Но такая тактика в первом круге уже обернулась для «Карпат» плачевным результатом: тогда, напомним, «оранжево-черные» отправили пять мячей в ворота «зелено-белых». И первый опасный момент в сегодняшнем поединке состоялся после контратаки «горняков». Кевин передачей на ход вывел один на один с Кинарейкиным Эгиналду, который не смог обыграть голкипера.

Возможно, именно этот эпизод стал сигналом для львовян, и они стали концентрироваться на оборонительных действиях. Но массированная защитная линия «Карпат» не уберегла «зелено-белых» от опасных моментов у ворот Кинарейкина. И голкипер хозяев поля, который находился в постоянном напряжении, проявил себя с наилучшей стороны. Особенно мастерство Кинарейкина выручило львовян после ударов Азарова, Шведа и Кевина. При этом бразилец играл на добивании после сэйва все того же Кинарейкина: голкипер справился и с этим вызовом.

Интересно, что футболисты «Шахтера» все матчи после зимнего перерыва заканчивали с нулями на табло. «Горняки» активно начали вторую половину встречи, но львовяне в обороне стали действовать более надежно. А отбившись от атак соперников, «зелено-белые» едва не сотворили футбольный шедевр, когда Костенко боковыми «ножницами» пробил выше ворот.

Тренерский штаб «Шахтера» попытался вырвать победу за счет атакующего потенциала своей команды: на поле вышли Бондаренко, Элиас и новичок Алиссон, который только вчера присоединился к «оранжево-черным». А чуть позже в игру вступил и Траоре, заменивший левого защитника Азарова. Но львовяне терпели, старательно разрушая атаки «горняков». А в конце поединка хозяева неожиданно провели несколько острых контратак, которые могли увенчаться успехом. Особенно волнительным для болельщиков донецкой команды был удар Шаха, с которым в прыжке справился Ризнык.

Финальный свисток зафиксировал ничейный результат. Таким образом, «Шахтер» не сумел воспользоваться осечкой «Динамо», которое сыграло вничью с «Зарей», и сократить отставание от лидера чемпионата. В следующем туре «горняки» проведут гостевой поединок с «Оболонью», а «Карпаты» будут принимать «Черноморец».

Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

«Карпаты» – «Шахтер» – 0:0

Предупреждения: Танда (16), Сыч (75) – Марлон (35), Матвиенко (79)

«Карпаты»: Кинарейкин, Полегенько, Жан Педросо, Бабогло, Сыч, Альварес, Танда (Клименко, 46), Чачуа, Костенко (Шах, 80), Бруниньо (Федор, 85), Краснопир (Игор Невес, 80)

«Шахтер»: Ризнык, Бондарь, Азаров (Траоре, 80), Матвиенко, Конопля, Назарина (Бондаренко, 65), Марлон, Швед (Алиссон, 65), Судаков, Кевин, Эгиналду (Элиас, 65)

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Стадион «Украина» (Львов)

Наши оценки:

Заміни «Карпат»: Клименко – 6,0; Шах – б/о; Ігор Невес – б/о; Федор – б/о.

Заміни «Шахтаря»: Бондаренко – 6,0; Аліссон – 6,0; Еліас – 5,5; Траоре – б/о.

КАРПАТЫ – ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Карпаты - Шахтер отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 140
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Ну що награлися?
А стільки пафосу про "центральний матч туру", а виявляється самі цікаві матчі були у Вереса з Поліссям та Динамо з Зорею, ще Олександрія трохи покуражилася з Оболонь 
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+10
Умник
Не увольняйте Пушича,дайте шанс Заре и Кривбассу быть 3 ми
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+10
Показать Скрыть 5 ответов
AndiM
Перевага вже не тане швидше за сніг? сука понабирають тупорилих лугандонів на роботу, а потім доводиться читати це провінційне лайно від рінатовських сраколизів.
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+9
Показать Скрыть 1 ответ
sahka1981
Ого. Алеверди від іржі)))
Тур на користь Олександрії вийшов.
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+8
Перець
Знову у кротів дирочки болят
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+8
Gargantua81
если сравнить очные поединки с Карпатами, то у Динамо еще не все так уж плохо.
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+7
Показать Скрыть 1 ответ
ZANREGENT
Спасибо,Карпаты! 
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+7
DaVinci
А Судакова ще продають в Наполі і Ювентус чи вже ні?
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
serhiy
риже чмо і його вболівальники в повній дупі )
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+6
Показать Скрыть 3 ответа
Pixelman
Ахмєтову треба ще вбухати лямів 50, щоб перемагати в Карпат 
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+6
ZANREGENT
А выиграй ДК у Ворскли и Зари - и всё
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+6
Показать Скрыть 3 ответа
Серж
Ржавые пи.дарасы так прыгали, радовались. Но минус 10 по прежнему
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+5
Saar
Там ще на полі у кротів новачки якісь була, за які відвалили непогані лями. Є шлак від вугля (кроти знають), а є бразильський шлак.... кроти вже знають після гри з Карпатами!🤣🤣🤣
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+5
Серж
Шлюхтар все сокращает и сокращает отрыв Динамо, а по прежнему минус 10 
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+5
😸
Не забувайте що у Олександрії суперник був не такий як у всіх інших, що там можна було втрачати. Єдину команду яку можна відзначити так це Верес, бо вони дійсно всіх здивували.
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+4
Pavel_i_CO
На Даунєтскє знов холод -10
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+4
serhiy
Карпати молодці !!! Поставили вискочок на місце ! Дебютант першої ліги !
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+4
serhiy
Мало тубільців . Треба ще на 100 млн потратити ,може тоді в УПЛ заграють . А про ЛЧ мріяти )))
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+4
Pavel_i_CO
Не довго ДНОнєтскіє раділи, отримали бумагангом)) Що з пиками східняки? Звикайте до третього місця, бо Олександрію вам вже не наздогнати)))
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+4
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Frank Piter
Игра - полное УГ  Когда уже в Шахтере тренер появится?  Пушич - OUT!
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+4
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