Как сокращать отрыв от лидера? Шахтер во Львове не смог обыграть Карпаты

Во Львове состоялся поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги между «Карпатами» и «Шахтером».

В начале матча на поле шла равная игра. Львовяне смело переходили на половину поля «Шахтера», пытаясь оказывать давление на оборону соперников. Атаковали хозяева поля преимущественно правым флангом, на котором ситуацию старался обострить Сыч.

Но такая тактика в первом круге уже обернулась для «Карпат» плачевным результатом: тогда, напомним, «оранжево-черные» отправили пять мячей в ворота «зелено-белых». И первый опасный момент в сегодняшнем поединке состоялся после контратаки «горняков». Кевин передачей на ход вывел один на один с Кинарейкиным Эгиналду, который не смог обыграть голкипера.

Возможно, именно этот эпизод стал сигналом для львовян, и они стали концентрироваться на оборонительных действиях. Но массированная защитная линия «Карпат» не уберегла «зелено-белых» от опасных моментов у ворот Кинарейкина. И голкипер хозяев поля, который находился в постоянном напряжении, проявил себя с наилучшей стороны. Особенно мастерство Кинарейкина выручило львовян после ударов Азарова, Шведа и Кевина. При этом бразилец играл на добивании после сэйва все того же Кинарейкина: голкипер справился и с этим вызовом.

Интересно, что футболисты «Шахтера» все матчи после зимнего перерыва заканчивали с нулями на табло. «Горняки» активно начали вторую половину встречи, но львовяне в обороне стали действовать более надежно. А отбившись от атак соперников, «зелено-белые» едва не сотворили футбольный шедевр, когда Костенко боковыми «ножницами» пробил выше ворот.

Тренерский штаб «Шахтера» попытался вырвать победу за счет атакующего потенциала своей команды: на поле вышли Бондаренко, Элиас и новичок Алиссон, который только вчера присоединился к «оранжево-черным». А чуть позже в игру вступил и Траоре, заменивший левого защитника Азарова. Но львовяне терпели, старательно разрушая атаки «горняков». А в конце поединка хозяева неожиданно провели несколько острых контратак, которые могли увенчаться успехом. Особенно волнительным для болельщиков донецкой команды был удар Шаха, с которым в прыжке справился Ризнык.

Финальный свисток зафиксировал ничейный результат. Таким образом, «Шахтер» не сумел воспользоваться осечкой «Динамо», которое сыграло вничью с «Зарей», и сократить отставание от лидера чемпионата. В следующем туре «горняки» проведут гостевой поединок с «Оболонью», а «Карпаты» будут принимать «Черноморец».

Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

«Карпаты» – «Шахтер» – 0:0

Предупреждения: Танда (16), Сыч (75) – Марлон (35), Матвиенко (79)

«Карпаты»: Кинарейкин, Полегенько, Жан Педросо, Бабогло, Сыч, Альварес, Танда (Клименко, 46), Чачуа, Костенко (Шах, 80), Бруниньо (Федор, 85), Краснопир (Игор Невес, 80)

«Шахтер»: Ризнык, Бондарь, Азаров (Траоре, 80), Матвиенко, Конопля, Назарина (Бондаренко, 65), Марлон, Швед (Алиссон, 65), Судаков, Кевин, Эгиналду (Элиас, 65)

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Стадион «Украина» (Львов)

Наши оценки:

Заміни «Карпат»: Клименко – 6,0; Шах – б/о; Ігор Невес – б/о; Федор – б/о.

Заміни «Шахтаря»: Бондаренко – 6,0; Аліссон – 6,0; Еліас – 5,5; Траоре – б/о.

КАРПАТЫ – ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА