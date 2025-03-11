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11.03.2025 18:00 - : -
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Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 06:18 |
321
10

Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Центральный матч тура

11 марта 2025, 06:18 |
321
10
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Карпаты

Во вторник, 11 марта, состоится матч 21 тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором будут играть львовские «Карпаты» и донецкий «Шахтер». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Украина», начало – в 18:00.

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Карпаты

«Карпаты» начали весеннюю часть сезона матчем против «Динамо». Игра получилась не слишком яркой, «львы» попытались сделать акцент на оборону, однако все же уступили со счетом 0:2. После этого подопечные Лупашко играли против ЛНЗ и сумели минимально победить. А тогда в игре против «Ворсклы» сыграли вничью, не забив, но и не пропустив и показав на пару с оппонентом чрезвычайно незрелищный футбол.

Этих результатов хватило, чтобы в таблице занимать седьмое место и иметь перспективу подняться выше на ступеньку-вторую. В принципе, как для новичка, достаточно неплохие выступления, но руководство команды явно захочет большего в следующем сезоне. Интересно будет посмотреть, да и на принципы то ли объединения, то ли сотрудничества с «Рухом» интересно будет глянуть. Пока из четверки «руховцев», перешедших зимой в состав «Карпат», только Сыч уверенно завоевал место в основе, другим постоянно чего-то не хватает – то ли травмы, то ли еще недостаточная интеграция в игру команды не дают показывать свой максимум.

Кстати, о травмах. Не поможет команде Владимир Адамюк, залечивающий повреждение. В игре против «Ворсклы» отсутствовали Стецьков и Мирошниченко из-за простуды. Зато вернутся Альварес после дисквалификации и Чачуа, который из-за пополнения в семье не играл с полтавской командой.

Шахтер

«Шахтер» после возобновления сезона, мягко говоря, не впечатляет. Сначала была минимальная победа над «Левым берегом» с голом Шведа. Тогда «Александрия» хоть и была разгромлена 3:0, но пусть такой счет не вводит в заблуждение – только пропустив в конце от Судакова, подопечные Ротаня рванули отыгрываться и пропустили еще дважды.

А в 20 туре вообще «горняки» потеряли очки с «Кривбассом», сыграв вничью 1:1. И если после победы над «Александрией» и потери очков «динамовцами» в донецком лагере поднялось настроение и борьба за чемпионство начала казаться реальностью, учитывая предстоящий очный матч с киевлянами, то после ничьей с криворожцами руки, похоже, опустились.

И даже очередное подписание атакующего игрока, пожалуй, не поможет защитить чемпионство. Алиссон, которого подписали перед игрой, теоретически, конечно, может принять участие в ней, но вряд ли мы его увидим против «львов», сразу никто не будет рисковать.

Пропустит игру дисквалифицированный Педро Энрике.

История встреч

Если говорить о новейшей истории противостояний «Шахтера» именно с этим юридическим лицом «Карпаты», то единственный матч между ними состоялся в первом круге и закончился победой «горняков» 5:2. А вообще донецкая команда в матчах против команд под названием «Карпаты» (да и, наконец, эти «Карпаты» как будто признали себя правопреемником бывших) победила 49 раз, проиграла 15 и столько же сыграла вничью.

Ориентировочные составы

«Карпаты»: Кинарейкин – Сыч, Педросо, Бабогло, Полегенько – Альварес, Чачуа – Бруниньо, Федор, Костенко – Невес

«Шахтер»: Ризнык – Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Азарови – Назарина, Крыськив – Швед, Судаков, Кевин – Траоре

Прогноз на противостояние

Предположим, что «Карпаты», которые всегда были дружны с «Динамо», как минимум, не проиграют.

Прогноз Sport.ua
Карпаты Львов
11 марта 2025 -
18:00
Шахтер Донецк
Карпаты не проиграют 2.82 Сделать ставку
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Карпаты Львов Шахтер Донецк Карпаты - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 10
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Віталій Донецьк/ Love Rybakinu
⚒️🧡🖤 🔥 💚🤍🦁 😊
⚒️Раді сьогодні - грати проти Карпат❗
Адже для Донбасу - ЛВБ рідний брат❗
Промислом вугільним -
Поєднані ми спільним❗
◼️◼️◼️◼️◼️ ⚒️⚒️⚒️ 😊
.
(ЛВБ - Львівсько-Волинський кам'яновугільний басейн)
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+7
Віталій Донецьк/ Love Rybakinu
ЗАВЖДИ СТРІЧАТИ РАДИЙ ЛЬВІВ!
⚒️ІЗ ШАХТ З ДОНЕТЧИНИ КРОТІВ❗
ДО ГІРНИКІВ НАВІТЬ У ЛЬВОВІ! 🦁
🏟️ТРИБУНИ СПОВНЕНІ ЛЮБОВІ❗❤️
💚🤍🧡🖤 😊
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+7
Віталій Донецьк/ Love Rybakinu
Пізнають з Шахтаря гравців -
На вулицях навіть львів'яни❗🦁🇺🇦
Гордість грати в клубі кротів -
Шахтар на весь світ знаний❗🧡🖤 😊
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+7
sania
Дмитрику, піди хоч покимарь, бо ще грець тя вхопить від потуг...
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-11
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