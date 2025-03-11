Карпаты Львов

Во вторник, 11 марта, состоится поединок 21 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовские «Карпаты» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет во Львове на стадионе «Украина», игра начнется в 18:00.

В прошлом туре «горняки» неожиданно допустили осечку, сыграв вничью с «Кривбассом» (1:1). Таким образом, «Шахтер», который занимает третье место турнирной таблицы, продолжает отставать от лидера чемпионата («Динамо) на 10 очков. «Карпаты» идут на седьмой позиции. В прошлом туре львовяне в Полтаве сыграли вничью с «Ворсклой» (0:0). В первом круге команда Марино Пушича разгромила «зелено-белых» со счетом 5:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.