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Премьер-лига
Карпаты Львов
11.03.2025 18:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 11:06 | Обновлено 11 марта 2025, 11:08
67
0

Карпаты – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 21 тура Украинской Премьер-лиги

11 марта 2025, 11:06 | Обновлено 11 марта 2025, 11:08
67
0
Карпаты – Шахтер. Текстовая трансляция матча
УПЛ

Во вторник, 11 марта, состоится поединок 21 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовские «Карпаты» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет во Львове на стадионе «Украина», игра начнется в 18:00.

В прошлом туре «горняки» неожиданно допустили осечку, сыграв вничью с «Кривбассом» (1:1). Таким образом, «Шахтер», который занимает третье место турнирной таблицы, продолжает отставать от лидера чемпионата («Динамо) на 10 очков. «Карпаты» идут на седьмой позиции. В прошлом туре львовяне в Полтаве сыграли вничью с «Ворсклой» (0:0). В первом круге команда Марино Пушича разгромила «зелено-белых» со счетом 5:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Карпаты Львов
11 марта 2025 -
18:00
Шахтер Донецк
Обе команды забьют (да) 2.60 Сделать ставку
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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Карпаты - Шахтер текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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