Карпаты – Шахтер – 0:0. Бенефис Кинарейкина. Обзор матча
Команды встречались в матче 21-го тура УПЛ.
11 марта в матче 21-го тура украинской Перемер-лиги встречались «Карпаты» Львов и донецкий «Шахтер».
Матч проходил во Львове на стадионе «Украина».
С первых минут матча команды демонстрировали много силовой борьбы. На 10-й минуте Эгиналду вышел один на один с Кинарейкиным, и последний выиграл дуэль.
С первых минут матча команды демонстрировали много силовой борьбы. На 10-й минуте Эгиналду вышел один на один с Кинарейкиным, и последний выиграл дуэль.
Весь первый тайм это бенефис Кинарейкина, который совершил несколько хороших сейвов и оставил свои ворота сухими.
Во втором тайме Кинарейкин продолжил свою безупречную игру. В итоге – нулевая ничья.
«Шахтер» снова теряет очки и остается на третьей строчке. «Карпаты» на седьмой.
Українська Прем'єр-ліга. 21-й тур. 11 березня
Карпати Львів – Шахтар Донецьк – 0:0
Попередження: Танда, 14, Сыч, 75, – Марлон Гомес, 35, Матвиенко, 79
Відео голів та огляд матчу
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