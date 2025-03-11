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Премьер-лига
Карпаты Львов
11.03.2025 18:00 – FT 0 : 0
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 20:50 |
2004
0

Карпаты – Шахтер – 0:0. Бенефис Кинарейкина. Обзор матча

Команды встречались в матче 21-го тура УПЛ.

11 марта 2025, 20:50 |
2004
0
Карпаты – Шахтер – 0:0. Бенефис Кинарейкина. Обзор матча
УПЛ

11 марта в матче 21-го тура украинской Перемер-лиги встречались «Карпаты» Львов и донецкий «Шахтер».

Матч проходил во Львове на стадионе «Украина».

С первых минут матча команды демонстрировали много силовой борьбы. На 10-й минуте Эгиналду вышел один на один с Кинарейкиным, и последний выиграл дуэль.

С первых минут матча команды демонстрировали много силовой борьбы. На 10-й минуте Эгиналду вышел один на один с Кинарейкиным, и последний выиграл дуэль.

Весь первый тайм это бенефис Кинарейкина, который совершил несколько хороших сейвов и оставил свои ворота сухими.

Во втором тайме Кинарейкин продолжил свою безупречную игру. В итоге – нулевая ничья.

«Шахтер» снова теряет очки и остается на третьей строчке. «Карпаты» на седьмой.

Українська Прем'єр-ліга. 21-й тур. 11 березня

Карпати Львів – Шахтар Донецьк – 0:0

Попередження: Танда, 14, Сыч, 75, – Марлон Гомес, 35, Матвиенко, 79

Відео голів та огляд матчу

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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