ПУШИЧ: «Шахтер упустил много шансов. Не можем забить в важные моменты»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию после матча УПЛ с «Карпатами» (0:0).

– «Динамо» сегодня потеряло очки, и вы могли этим воспользоваться. Что не получилось, ведь уже второй матч подряд «Шахтер» не может одержать победу?

– Мы потеряли очень много шансов снова догнать соперников. И когда вы упускаете столько шансов, то это уже не стечение обстоятельств, а закономерность. Это значит, что мы, как сегодня, показывая хороший футбол, создавая много возможностей, не можем забивать голы в важные моменты. И единственное, о чем я могу спорить с моей командой – отсутствие голов. Когда вы как команда упускаете такие возможности снова догнать соперников в гонке за титул, то на самом деле мой вывод таков: мы не на достаточном уровне, чтобы выиграть чемпионство в этом году.

Надо быть честными. И тогда нужно фокусироваться на получении второго места либо на другом. Но это факт, это просто так есть. Я сейчас могу говорить очень приятные слова обо всем, о возможностях, могу быть положительным, каким я и являюсь, но факт в том, что мы просто теряем такие случаи, и это не стечение обстоятельств. Поэтому мы не на достаточном уровне, чтобы выиграть чемпионство. На самом деле, это история всего сезона, и, к сожалению, после сегодняшнего матча есть такие выводы.