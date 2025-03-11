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11 марта 2025, 22:36 | Обновлено 11 марта 2025, 23:24
369
3

ПУШИЧ: «Шахтер упустил много шансов. Не можем забить в важные моменты»

Коуч «Шахтера» дал пресс-конференцию после матча УПЛ с «Карпатами»

11 марта 2025, 22:36 | Обновлено 11 марта 2025, 23:24
369
3
ПУШИЧ: «Шахтер упустил много шансов. Не можем забить в важные моменты»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию после матча УПЛ с «Карпатами» (0:0).

– «Динамо» сегодня потеряло очки, и вы могли этим воспользоваться. Что не получилось, ведь уже второй матч подряд «Шахтер» не может одержать победу?

– Мы потеряли очень много шансов снова догнать соперников. И когда вы упускаете столько шансов, то это уже не стечение обстоятельств, а закономерность. Это значит, что мы, как сегодня, показывая хороший футбол, создавая много возможностей, не можем забивать голы в важные моменты. И единственное, о чем я могу спорить с моей командой – отсутствие голов. Когда вы как команда упускаете такие возможности снова догнать соперников в гонке за титул, то на самом деле мой вывод таков: мы не на достаточном уровне, чтобы выиграть чемпионство в этом году.

Надо быть честными. И тогда нужно фокусироваться на получении второго места либо на другом. Но это факт, это просто так есть. Я сейчас могу говорить очень приятные слова обо всем, о возможностях, могу быть положительным, каким я и являюсь, но факт в том, что мы просто теряем такие случаи, и это не стечение обстоятельств. Поэтому мы не на достаточном уровне, чтобы выиграть чемпионство. На самом деле, это история всего сезона, и, к сожалению, после сегодняшнего матча есть такие выводы.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Карпаты - Шахтер Марино Пушич пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 3
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avk2307
Так у Шахтера нет нападающего нормального. Что он хочет ? Подобрали где то Єгиналду на улице , Траоре  после травмы ни о чем.  Элиас как на меня тоже не заиграет, 4 игры и дичайший промах с 6-7 метров с Левым Берегом и все. Кевин раз из пяти может в ворота попасть. Ну и Сикана сдыхались , что + скорее чем -
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