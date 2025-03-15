Лучший игрок Ромы может переехать в Мадрид. Они хотели Довбика

31-летний полузащитник «Ромы» Пауло Дибала может летом покинуть клуб.

По информации испанского портала Elnacional, на футболиста претендует мадридский клуб «Атлетико». «Матрасники» как никогда близки к трансферу Дибалы, летом мадридцы готовы выплатить клаусулу за аргентинца – 12 миллионов евро. Планируется, что Дибала должен заменить легенду «Атлетико» Антуан Гризманн.

Прошлым летом «Атлетико» был близок к трансферу Артема Довбика, который теперь защищает цвета «Ромы».

Ранее легенда «волков» Тотти назвал Дибалу лучшим игроком Серии А. В этом сезоне аргентинец забил 8 голов и сделал 4 ассиста.