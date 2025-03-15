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  4. Лучший игрок Ромы может переехать в Мадрид. Они хотели Довбика
Италия
15 марта 2025, 02:49 |
188
0

Лучший игрок Ромы может переехать в Мадрид. Они хотели Довбика

Пауло Дибала заинтересовал мадридский «Атлетико»

15 марта 2025, 02:49 |
188
0
Лучший игрок Ромы может переехать в Мадрид. Они хотели Довбика
Getty Images/Global Images Украина. Пауло Дибала и Артем Довбик

31-летний полузащитник «Ромы» Пауло Дибала может летом покинуть клуб.

По информации испанского портала Elnacional, на футболиста претендует мадридский клуб «Атлетико». «Матрасники» как никогда близки к трансферу Дибалы, летом мадридцы готовы выплатить клаусулу за аргентинца – 12 миллионов евро. Планируется, что Дибала должен заменить легенду «Атлетико» Антуан Гризманн.

Прошлым летом «Атлетико» был близок к трансферу Артема Довбика, который теперь защищает цвета «Ромы».

Ранее легенда «волков» Тотти назвал Дибалу лучшим игроком Серии А. В этом сезоне аргентинец забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

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Рома Рим Атлетико Мадрид трансферы Серии A трансферы Ла Лиги трансферы Артем Довбик
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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