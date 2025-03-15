Нужно время на адаптацию. Срна прокомментировал дебют Алиссона за Шахтер

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна прокомментировал дебют бразильского легионера Алиссона Сантаны, который вышел на замену в матче УПЛ против львовских Карпат (0:0):

«Мы купили того игрока, кто нам нужен. Продали Зубкова и купили вингера, которого искали уже полгода. Надеюсь, наконец-то купили того, кого хотели. Он в будущем должен принести нам пользу.

Большая проблема – уговорить легионера приехать в Украину. Они достаточно молоды, им нужно время на адаптацию. Иногда есть время, иногда его нет. Но мы знаем, кого приобрели. Уверены, что он принесет Шахтеру пользу в будущем.

Должны ли Алиссон и Элиас стать лидерами Шахтера? Это зависит от адаптации, от всего. Три месяца или полгода – я не знаю».