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Украина. Премьер лига
15 марта 2025, 03:17 | Обновлено 15 марта 2025, 03:47
16
0

Нужно время на адаптацию. Срна прокомментировал дебют Алиссона за Шахтер

Бразильский легионер вышел на замену в матче против Карпат

15 марта 2025, 03:17 | Обновлено 15 марта 2025, 03:47
16
0
Нужно время на адаптацию. Срна прокомментировал дебют Алиссона за Шахтер
ФК Шахтер. Алиссон Сантана

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна прокомментировал дебют бразильского легионера Алиссона Сантаны, который вышел на замену в матче УПЛ против львовских Карпат (0:0):

«Мы купили того игрока, кто нам нужен. Продали Зубкова и купили вингера, которого искали уже полгода. Надеюсь, наконец-то купили того, кого хотели. Он в будущем должен принести нам пользу.

Большая проблема – уговорить легионера приехать в Украину. Они достаточно молоды, им нужно время на адаптацию. Иногда есть время, иногда его нет. Но мы знаем, кого приобрели. Уверены, что он принесет Шахтеру пользу в будущем.

Должны ли Алиссон и Элиас стать лидерами Шахтера? Это зависит от адаптации, от всего. Три месяца или полгода – я не знаю».

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Алиссон Сантана фото чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Шахтер Донецк дебют Украинская Премьер-лига Карпаты - Шахтер Дарио Срна
Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
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