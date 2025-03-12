Бразильский вингер Алиссон Сантана провел дебютный матч за Шахтер.

Шахтер не сумел переиграть Карпаты в поединке 21-го тура УПЛ.

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Боевая игра во Львове завершилась вничью (0:0).

19-летний Алиссон Сантана вышел на замену у горняков на 65-й минуте.

ФОТО. Бразилец Алиссон Сантана провел дебютный матч за Шахтер