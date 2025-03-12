Украина. Премьер лига12 марта 2025, 06:31 | Обновлено 12 марта 2025, 06:39
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ФОТО. Бразилец Алиссон Сантана провел дебютный матч за Шахтер
Шахтер не сумел переиграть Карпаты в поединке 21-го тура УПЛ
12 марта 2025, 06:31 | Обновлено 12 марта 2025, 06:39
225
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Бразильский вингер Алиссон Сантана провел дебютный матч за Шахтер.
Шахтер не сумел переиграть Карпаты в поединке 21-го тура УПЛ.
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Боевая игра во Львове завершилась вничью (0:0).
19-летний Алиссон Сантана вышел на замену у горняков на 65-й минуте.
ФОТО. Бразилец Алиссон Сантана провел дебютный матч за Шахтер
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