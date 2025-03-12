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Украина. Премьер лига
12 марта 2025, 06:31 | Обновлено 12 марта 2025, 06:39
225
0

ФОТО. Бразилец Алиссон Сантана провел дебютный матч за Шахтер

Шахтер не сумел переиграть Карпаты в поединке 21-го тура УПЛ

12 марта 2025, 06:31 | Обновлено 12 марта 2025, 06:39
225
0
ФОТО. Бразилец Алиссон Сантана провел дебютный матч за Шахтер
ФК Шахтер. Алиссон Сантана

Бразильский вингер Алиссон Сантана провел дебютный матч за Шахтер.

Шахтер не сумел переиграть Карпаты в поединке 21-го тура УПЛ.

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Боевая игра во Львове завершилась вничью (0:0).

19-летний Алиссон Сантана вышел на замену у горняков на 65-й минуте.

ФОТО. Бразилец Алиссон Сантана провел дебютный матч за Шахтер

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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