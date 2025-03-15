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Украина. Премьер лига
15 марта 2025, 03:43 | Обновлено 15 марта 2025, 04:04
41
0

ФОТО. Верес построит еще два поля на тренировочной базе

Соответствующее решение согласовали члены наблюдательного совета

15 марта 2025, 03:43 | Обновлено 15 марта 2025, 04:04
41
0
ФОТО. Верес построит еще два поля на тренировочной базе
ФК Верес

Клуб УПЛ Верес готовится построить еще два поля на тренировочной базе по улице Защитников Мариуполя в Ровно. Соответствующее решение согласовали члены наблюдательного совета.

Член наблюдательного совета и вице-президент клуба Верес Юрий Фалко рассказал:

«Мы сейчас планируем большую площадку 170 на 75 метров, где обустроим два новых тренировочных поля: полноразмерное травяное и малое синтетическое. Сейчас ведутся подготовительные работы. Параллельно мы готовим документы для получения градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка».

Сейчас учебно-тренировочная база народного клуба Верес – это два полноразмерных тренировочных поля: с натуральным покрытием и синтетическое, оборудованные трибунами со зрительскими местами и системой освещения (мощностью 800 и 350 люксов соответственно).

Тренировочные поля носят имена украинских героев, погибших в войне с российскими оккупантами: Дмитрия Да Винчи Коцюбайло и Максима Дали Кривцова.

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Николай Степанов Источник: ФК Верес
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