Новый вице-президент Вереса анонсировал развитие клубной академии
Юрий Фалько получил должность в народном клубе
Народный клуб «Верес» сообщил, что новым вице-президентом клуба стал Юрий Фалько, который будет заниматься направлением детской футбольной академии.
Такое решение приняли члены наблюдательного совета клуба.
Новоназначенный вице-президент сообщил, какие первые шаги сделает в должности.
«У нас с начала работы академии был результат. Но лучших наших детей начали переманивать другие клубы, предлагая им лучшие условия. Я долго колебался.
Воспитание молодежи – это наш приоритет. Поэтому принял решение взять на себя полное сопровождение всех восьми команд и тренерского штаба. Это большая ответственность. Потому что академия – это питание и проживание детей в общежитии, организация обучения на базе Ровенского лицея №26.
Мы уже провели переговоры с городом и начали проектирование на базе этого учебного заведения тренировочного поля с синтетическим покрытием. Также уже идет диалог по объединению усилий с коммунальной ДЮСШ по футболу Верес, чтобы вместе готовить и воспитывать до тысячи детей.
У нас есть определенные успехи. Воспитанник клубной академии Антон Выдрич уже забил свой первый гол за команду U19 и попал в заявку основы на матч с Полесьем. Этому парню всего семнадцать лет», – сказал вице-президент народного клуба Верес Юрий Фалко.
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