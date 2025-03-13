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Украина. Премьер лига
13 марта 2025, 15:56 |
499
0

Новый вице-президент Вереса анонсировал развитие клубной академии

Юрий Фалько получил должность в народном клубе

13 марта 2025, 15:56 |
499
0
Новый вице-президент Вереса анонсировал развитие клубной академии
ФК Верес

Народный клуб «Верес» сообщил, что новым вице-президентом клуба стал Юрий Фалько, который будет заниматься направлением детской футбольной академии.

Такое решение приняли члены наблюдательного совета клуба.

Новоназначенный вице-президент сообщил, какие первые шаги сделает в должности.

«У нас с начала работы академии был результат. Но лучших наших детей начали переманивать другие клубы, предлагая им лучшие условия. Я долго колебался.

Воспитание молодежи – это наш приоритет. Поэтому принял решение взять на себя полное сопровождение всех восьми команд и тренерского штаба. Это большая ответственность. Потому что академия – это питание и проживание детей в общежитии, организация обучения на базе Ровенского лицея №26.

Мы уже провели переговоры с городом и начали проектирование на базе этого учебного заведения тренировочного поля с синтетическим покрытием. Также уже идет диалог по объединению усилий с коммунальной ДЮСШ по футболу Верес, чтобы вместе готовить и воспитывать до тысячи детей.

У нас есть определенные успехи. Воспитанник клубной академии Антон Выдрич уже забил свой первый гол за команду U19 и попал в заявку основы на матч с Полесьем. Этому парню всего семнадцать лет», – сказал вице-президент народного клуба Верес Юрий Фалко.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно
Александр Сильченко Источник: ФК Верес
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