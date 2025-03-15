Украина. Премьер лига15 марта 2025, 03:31 | Обновлено 15 марта 2025, 03:55
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ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 20-го тура УПЛ
Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов матчей 20-го тура УПЛ
15 марта 2025, 03:31 | Обновлено 15 марта 2025, 03:55
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Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал официальные разъяснения.
Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей.
Рассмотрены поединки 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 20-го тура УПЛ
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