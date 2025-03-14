ВИДЕО. Зинченко поразил жену незабываемым подарком. Это было красиво

Александр Зинченко впервые забил гол в матче Лиги чемпионов, отметив пятую годовщину свадьбы.

Полузащитник «Арсенала» вышел на позиции хавбека и забил свой первый гол в ЛЧ после 40 матчей.

Ранее он только ассистировал в составе «Манчестер Сити».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Зинченко огорчил свою бывшую команду — ПСВ, но не праздновал гол, как бы извиняясь перед клубом.

Матч завершился со счетом 2:2, а для Александра это был особенный день.

Его жена, журналистка Влада Зинченко, получила замечательный подарок на годовщину свадьбы — гол мужа в ЛЧ.

Влада, у которой более 680 тысяч подписчиков в Instagram, вместе с мужем наслаждалась футболом: сначала смотрела матч «Ливерпуль» — «ПСЖ», а затем побывала на стадионе «Эмирейтс».