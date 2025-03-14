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14 марта 2025, 04:02 |
306
0

ВИДЕО. Зинченко поразил жену незабываемым подарком. Это было красиво

Вот почему Александр был таким окрыленным

14 марта 2025, 04:02 |
306
0
ВИДЕО. Зинченко поразил жену незабываемым подарком. Это было красиво
Instagram. Влада и Александр Зинченко

Александр Зинченко впервые забил гол в матче Лиги чемпионов, отметив пятую годовщину свадьбы.

Полузащитник «Арсенала» вышел на позиции хавбека и забил свой первый гол в ЛЧ после 40 матчей.

Ранее он только ассистировал в составе «Манчестер Сити».

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Зинченко огорчил свою бывшую команду — ПСВ, но не праздновал гол, как бы извиняясь перед клубом.

Матч завершился со счетом 2:2, а для Александра это был особенный день.

Его жена, журналистка Влада Зинченко, получила замечательный подарок на годовщину свадьбы — гол мужа в ЛЧ.

Влада, у которой более 680 тысяч подписчиков в Instagram, вместе с мужем наслаждалась футболом: сначала смотрела матч «Ливерпуль» — «ПСЖ», а затем побывала на стадионе «Эмирейтс».

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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