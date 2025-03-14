ВИДЕО. Зинченко поразил жену незабываемым подарком. Это было красиво
Вот почему Александр был таким окрыленным
Александр Зинченко впервые забил гол в матче Лиги чемпионов, отметив пятую годовщину свадьбы.
Полузащитник «Арсенала» вышел на позиции хавбека и забил свой первый гол в ЛЧ после 40 матчей.
Ранее он только ассистировал в составе «Манчестер Сити».
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Зинченко огорчил свою бывшую команду — ПСВ, но не праздновал гол, как бы извиняясь перед клубом.
Матч завершился со счетом 2:2, а для Александра это был особенный день.
Его жена, журналистка Влада Зинченко, получила замечательный подарок на годовщину свадьбы — гол мужа в ЛЧ.
Влада, у которой более 680 тысяч подписчиков в Instagram, вместе с мужем наслаждалась футболом: сначала смотрела матч «Ливерпуль» — «ПСЖ», а затем побывала на стадионе «Эмирейтс».
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