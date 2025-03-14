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Лига наций
14 марта 2025, 21:59 | Обновлено 14 марта 2025, 22:15
654
1

Без Роналду совсем никак. Сборная Португалии назвала состав на Лигу наций

Команда в 1/4 финала сыграет против Дании

14 марта 2025, 21:59 | Обновлено 14 марта 2025, 22:15
654
1
Без Роналду совсем никак. Сборная Португалии назвала состав на Лигу наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Главный тренер сборной Португалии по футболу Роберто Мартинес определился с составом команды на предстоящие матчи Лиги наций.

В заявку команды попал 40-летняя легенда Криштиану Роналду, который продолжает демонстрировать класс в клубе «Аль-Наср».

Интересно, что наибольшее количество игроков было вызвано из ПСЖ – четверо спортсменов.

В 1/4 финала португальскому коллективу придется встретиться со сборной Дании. Первый матч пройдет 20 марта, а вот вторая встреча – 23 марта.

Состав сборной Португалии на матчи Лиги наций:

Голкиперы: Диогу Кошта («Порту»), Руй Силва («Спортинг»), Жозе Са («Вулверхэмптон»).

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Нуну Мендеш (ПСЖ), Нуну Тавареш («Лацио»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антониу Силва («Бенфика»), Ренату Вейга («Ювентус»).

Полузащитники: Жоау Пальинья («Бавария»), Рубен Невеш («Аль-Хилаль»), Жоау Невеш (ПСЖ), Витинья (ПСЖ), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Жоау Феликс («Милан»).

Нападающие: Франсишку Тринкау («Спортинг»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Педру Нету («Челси»), Жовани Кенда («Спортинг»), Рафаэл Леау («Милан»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Гонсалу Рамуш (ПСЖ), Криштиану Роналду («Аль-Наср»).

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Victor673256ua
Так а як від Роналду відмовитися. Тренера з'їли б відразу). Тим більше КР стабільно забиває
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