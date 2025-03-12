«Фантастика». Андрей Шевченко назвал тренера, которого уважают в Украине

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетил фестиваль «Курсы тренеров по женскому футболу», который состоялся 10 и 11 марта в Румынии.

Во время беседы с журналистами функционер похвалил сборную Румынии по футболу, а также оценил работу известного специалиста Мирчи Луческу, который возглавлял в Украине «Шахтер» и «Динамо».

«В Румынии дружелюбные люди, которые неоднократно нам помогали. У меня остались невероятные воспоминания после чемпионата Европы 2024 года. В это время вы сформировали сильную команду, я помню, как тяжело было Украине играть против такого соперника.

В последнее время я не встречался с Луческу. Мы пересекались раньше на заседаниях УЕФА. Его очень уважают в Украине, он является важной фигурой в футболе. Мирча достиг успехов и в киевском «Динамо», и в донецком «Шахтере». У меня осталось много приятных воспоминаний о нем. Луческу имеет много энергии, когда дело касается футбола. Это фантастика», – поделился мнением Шевченко.