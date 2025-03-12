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  4. «Фантастика». Андрей Шевченко назвал тренера, которого уважают в Украине
Украина. Премьер лига
12 марта 2025, 16:19 |
1031
2

«Фантастика». Андрей Шевченко назвал тренера, которого уважают в Украине

Президент УАФ отметил работу экс-наставника «Динамо» и «Шахтера» Мирчи Луческу

12 марта 2025, 16:19 |
1031
2
«Фантастика». Андрей Шевченко назвал тренера, которого уважают в Украине
УАФ. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетил фестиваль «Курсы тренеров по женскому футболу», который состоялся 10 и 11 марта в Румынии.

Во время беседы с журналистами функционер похвалил сборную Румынии по футболу, а также оценил работу известного специалиста Мирчи Луческу, который возглавлял в Украине «Шахтер» и «Динамо».

«В Румынии дружелюбные люди, которые неоднократно нам помогали. У меня остались невероятные воспоминания после чемпионата Европы 2024 года. В это время вы сформировали сильную команду, я помню, как тяжело было Украине играть против такого соперника.

В последнее время я не встречался с Луческу. Мы пересекались раньше на заседаниях УЕФА. Его очень уважают в Украине, он является важной фигурой в футболе. Мирча достиг успехов и в киевском «Динамо», и в донецком «Шахтере». У меня осталось много приятных воспоминаний о нем. Луческу имеет много энергии, когда дело касается футбола. Это фантастика», – поделился мнением Шевченко.

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Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко сборная Украины по футболу Мирча Луческу чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк
Николай Титюк Источник: iAM SPORT
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Комментарии 2
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apepa
ну в динама Луческу не достиг никаких успехов. Тут шевченко лукавит. Пик его триумфа был в период работы в шахтёре. И только в шахтёре!
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