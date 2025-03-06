ФОТО. Два Шевченко. Исполком УАФ утвердил делегацию на конгресс ФИФА

В столичном Доме футбола 4 марта состоялось очередное заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола, на котором был принят ряд важных решений.

Была избрана делегация УАФ на 75-й Конгресс ФИФА, который состоится 15 мая в городе Асунсьон в Парагвае. В состав делегации войдут президент УАФ Андрей Шевченко, вице-президент УАФ Александр Шевченко и генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко.

Также исполком определил место проведения финального матча Кубка Украины 2024/25. Решающий поединок за почетный трофей намечен на 14 мая на Центральном стадионе города Житомира. О начале игры будет сообщено дополнительно, после соответствующих консультаций с командами-участницами и транслятором.

Также членами исполкома был утвержден Кодекс этики и честной игры в новой редакции (скачать pdf-файл).

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