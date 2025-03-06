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  4. ФОТО. Два Шевченко. Исполком УАФ утвердил делегацию на конгресс ФИФА
Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 15:41 | Обновлено 06 марта 2025, 15:51
139
0

ФОТО. Два Шевченко. Исполком УАФ утвердил делегацию на конгресс ФИФА

75-й Конгресс ФИФА состоится 15 мая в городе Асунсьон в Парагвае

06 марта 2025, 15:41 | Обновлено 06 марта 2025, 15:51
139
0
ФОТО. Два Шевченко. Исполком УАФ утвердил делегацию на конгресс ФИФА
УАФ

В столичном Доме футбола 4 марта состоялось очередное заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола, на котором был принят ряд важных решений.

Была избрана делегация УАФ на 75-й Конгресс ФИФА, который состоится 15 мая в городе Асунсьон в Парагвае. В состав делегации войдут президент УАФ Андрей Шевченко, вице-президент УАФ Александр Шевченко и генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко.

Также исполком определил место проведения финального матча Кубка Украины 2024/25. Решающий поединок за почетный трофей намечен на 14 мая на Центральном стадионе города Житомира. О начале игры будет сообщено дополнительно, после соответствующих консультаций с командами-участницами и транслятором.

Также членами исполкома был утвержден Кодекс этики и честной игры в новой редакции (скачать pdf-файл).

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Украинская ассоциация футбола исполком УАФ конгресс ФИФА ФИФА Андрей Шевченко Александр Шевченко (футбольный функционер) Игорь Грищенко Сергей Ребров Кубок Украины по футболу Комитет этики и честной игры УАФ фейр-плей
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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