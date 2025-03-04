Кубок Украины04 марта 2025, 20:05 | Обновлено 04 марта 2025, 20:29
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ФОТО. Стало известно, где пройдет финал Кубка Украины
Матч за трофей пройдет в Житомире
04 марта 2025, 20:05 | Обновлено 04 марта 2025, 20:29
2361
11
УАФ на заседании исполнительного комитета определила, что финальный матч Кубка Украины пройдет в Житомире на Центральном стадионе, где сейчас играет команда Полесье.
Недавно клуб провел реконструкцию центральной трибуны.
Финальный матч пройдет 14 мая. Матчи Кубка Украины возобновятся 2 апреля.
В 1/4 финала сыграют Александрия – Шахтер, Рух – Динамо, Буковина – Виктория и Верес – Полесье.
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Переможний фінал Кубка🏆🇺🇦 стане для Шахтаря🧡🖤 гарною реабілітацією після поразки у Житомирі в грудні! 😊