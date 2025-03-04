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Кубок Украины
04 марта 2025, 20:05 | Обновлено 04 марта 2025, 20:29
2361
11

ФОТО. Стало известно, где пройдет финал Кубка Украины

Матч за трофей пройдет в Житомире

04 марта 2025, 20:05 | Обновлено 04 марта 2025, 20:29
2361
11
ФОТО. Стало известно, где пройдет финал Кубка Украины
ФК Полесье

УАФ на заседании исполнительного комитета определила, что финальный матч Кубка Украины пройдет в Житомире на Центральном стадионе, где сейчас играет команда Полесье.

Недавно клуб провел реконструкцию центральной трибуны.

Финальный матч пройдет 14 мая. Матчи Кубка Украины возобновятся 2 апреля.

В 1/4 финала сыграют Александрия – Шахтер, Рух – Динамо, Буковина – Виктория и Верес – Полесье.

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Кубок Украины по футболу Полесье Житомир Александрия Шахтер Донецк Рух Львов Динамо Киев Буковина Черновцы Виктория Сумы Верес Ровно
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 11
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avk2307
Якщо Шахтар пройде Олександрію- що не факт, то тільки Полісся треба йому в наступному раунді. І хай пробують доказати щось вовкам
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0
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apepa
Финал Александрия - Полесье обещает быть интересным!
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-1
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AK.228
Я за Викторию 
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-3
Artem_Ponomar
ось це забавні чуваки в УАФ, поклали фінал кубка в неіснуючому місті)
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-3
FanRybki
Ніхто не встоїть перед гірниками! ⚒️
Переможний фінал Кубка🏆🇺🇦 стане для Шахтаря🧡🖤 гарною реабілітацією після поразки у Житомирі в грудні! 😊
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-6
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FC_Shakhtar1936
Великий Шахтёр летит за очередным Кубком 🏆🇺🇦 
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-7
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