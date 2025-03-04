ФОТО. Стало известно, где пройдет финал Кубка Украины

УАФ на заседании исполнительного комитета определила, что финальный матч Кубка Украины пройдет в Житомире на Центральном стадионе, где сейчас играет команда Полесье.

Недавно клуб провел реконструкцию центральной трибуны.

Финальный матч пройдет 14 мая. Матчи Кубка Украины возобновятся 2 апреля.

В 1/4 финала сыграют Александрия – Шахтер, Рух – Динамо, Буковина – Виктория и Верес – Полесье.