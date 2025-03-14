Педри: теневой герой яркого сезона Барселоны

Около года назад в испанской прессе появилась информация о том, что Педри больше не является неприкасаемым в «Барселоне». Казалось маловероятным, что каталонцы продадут 22-летнего хавбека, но сама мысль о том, что «сине-гранатовые» хотя бы выслушают предложения, не была такой уж неправдоподобной.

Во-первых, о финансовых проблемах «Барселоны» хорошо всем известно. В то время также ходили разговоры о том, что и Рафинью клуб может продать, чтобы сбалансировать счета. Во-вторых, и это гораздо важнее, вырастали опасения по поводу участившихся травм Педри, поскольку молодой испанец выбыл из строя из-за проблем с подколенным сухожилием в шестой раз менее чем за 3 года.

Ни у кого никогда не было никаких сомнений в таланте Педри, но его проблемы с физической формой стали главной причиной беспокойства в каталонском клубе. Даже нейтральным болельщикам было больно видеть, как один из самых одаренных игроков своего поколения был вынужден досрочно завершить выступления на чемпионате Европы из-за травмы колена. Тем не менее сейчас, через 8 месяцев после того самого случая, Педри, возможно, находится в лучшей форме в своей карьере.

Становится все более очевидным, насколько большое влияние оказывает Педри на игру «Барселоны», но так было и раньше. Ожидалось, что после перехода из «Лас-Пальмаса» в 2020-м году, юному хавбеку потребуется время на адаптацию, но он всего за несколько месяцев стал игроком стартового состава в каталонском клубе.

Даже Лионель Месси был впечатлен талантом молодого испанца. Между ними сложилось хорошее взаимопонимание и взаимодействие, и даже была надежда, что их отношения на поле, которые, казалось, символизировали прошлое, настоящее и будущее «Барсы», могут даже убедить Месси остаться в Каталонии. Однако аргентинец ушел как раз в тот момент, когда Педри начал сдавать позиции.

«Барселона» и сборная Испании выбили Педри из колеи в 2021-м году. Он сыграл в 52 матчах за клуб и представлял свою страну на чемпионате Европы и Олимпиаде тем же летом. Ему было всего 18 лет, и неудивительно, что его тело не выдержало таких нагрузок. Хавбек пропустил большую часть сезона 2021/2022 из-за двух травм подколенного сухожилия. Тогда существовали вполне реальные опасения, что развитие Педри может быть существенно подорвано из-за нелепых 73 матчей за «Барселону» и сборную Испании в сезоне 2020/2021, и что он может никогда полностью не восстановиться, как и его одноклубник Ансу Фати.

Однако каталонцам надоело терять молодых талантов, и они были твердо намерены исправить свою же ошибку. «Сине-гранатовые» тщательно следили за восстановлением игрока и помогали ему в этом. В процессе реабилитации Педри прошел обследование в США, по итогам которого ему рекомендовали делать упор на силовые упражнения и укреплять мышцы. Физические проблемы периодически беспокоили хавбека, пока летом 2024 года в «Барселону» не пришел Ханс-Дитер Флик.

Испанец получил огромную пользу от работы с новым тренером и его командой специалистов. Сначала были опасения, что у Педри могут возникнуть трудности под руководством тренера, который придает огромное значение интенсивному прессингу. Но, как показало время, от этого выиграли все. Результат налицо – в текущем сезоне хавбек пропустил только 1 матч, да и тот из-за болезни, а не из-за травмы.

Испанец стал гораздо более крепким физически, хотя внешне не особо изменился. И что важнее, он стал гораздо более выносливым. Только Жюль Кунде и Пау Кубарси сыграли в большем количестве матчей за «Барселону», чем Педри в этом сезоне, и только Рафинья выходил на поле в стартовом составе чаще. Впервые с кампании 2020/21 хавбек так много играет, только теперь оказывает гораздо больше влияния на команду.

Флик много внимания уделяет физической форме, но важно также и то, что он вносит позиционные изменения, когда это необходимо. Если раньше Педри ставили ближе к воротам, чтобы максимально использовать его способность вскрывать оборону соперника с помощью точных передач, то теперь он играет более глубокую роль в центре поля вместе с Марком Касадо или Френки де Йонгом. При этом несмотря на более глубокую роль, хавбек показывает хорошую результативность.

Getty Images/Global Images Ukraine. Педри (справа)

Помимо того, что испанец забил 5 голов и отдал 6 результативных передач в этом сезоне, он стал неотъемлемой частью всего, что делает «Барселона», идеальным связующим звеном между обороной и атакой. Педри одинаково хорошо действует на обеих сторонах поля. В текущем сезоне он возвращает владение мячом чаще, чем любой другой игрок из топ-5 европейских лиг (233 раза), и только Рафинья создал больше опасных моментов, чем Педри (61) для «Барселоны».

Кроме того, испанец также делает больше всего успешных передач в последнюю треть поля. При этом он занимает 2-е место среди всех игроков своей команды по выигранным отборам (45) и выигранным единоборствам (177), а также делит лидерство с Касадо по перехватам (по 23 на каждого). В нынешней кампании уже не раз выделялась игра не только Рафиньи с Ямалем, но и Педри, подчеркивающая его растущее влияние на команду и его потенциал стать ключевой фигурой в будущем «Барселоны».

Хотя и сейчас он уже оказывает большое влияние на команду. Его присутствие в центре поля обеспечивает каталонцам контроль, креативность и очень важную связь между обороной и атакой. Способность Педри получать мяч под давлением, правильно им распоряжаться и уходить от соперников, помогает «сине-гранатовым» сохранять владение и диктовать темп игры. Своими передачами он разрывает линии, начинает атаки и создает пространство для игроков атакующей группы.

Испанец не паникует и не спешит, принимая правильные решения с мячом. Он всегда знает, что ему делать. Если нужна помощь в обороне, он опускается глубже, прессингует соперников и вступает в отбор. Педри демонстрирует зрелое понимание игры. Он знает, когда пасовать, когда прорываться вперед и бить по воротам, а также когда возвращаться и прессинговать.

Несмотря на многочисленные слухи о возможном уходе, испанец всегда выражал приверженность «Барселоне» и ее ценностям. Он понимает важность футбола, основанного на владении мячом, атакующей игры и командного духа. Безусловно, Педри неидеален. Ему по-прежнему нужно продолжать работу над улучшением физической формы. Он также может стать еще лучше в оборонительных действиях. Однако его потенциал кажется безграничным. При постоянном развитии молодой испанец может стать одним из лучших полузащитников в мире и будущим лидером «Барселоны».

Cергей ЗАВАЛКО, по материалам Goal