Костышин в Колосе: гильотина, а не таблетка от головной боли

В этот раз в «Колосе» все по-взрослому. Президент ковалевского клуба Андрей Засуха наконец-то психанул и не стал переводить опростоволосившегося тренера на клубную работу. Разогнал всех к чертовой бабушке. Причем не только Александра Поздеева и его тренерский штаб, но и, как информирует пресс-служба клуба, весь селекционный отдел и административный персонал последовал за уже бывшим рулевым «аграриев».

Можно долго и нудно говорить сейчас о целесообразности назначения Поздеева на вакантную должность рулевого «Колоса» после отставки Ярослава Вишняка. Кстати, Поздеев возглавил ковалевскую команду в конце апреля прошлого года, после матча с «Александрией». И был уволен из «Колоса» тоже после матча с «Александрией». Команда Руслана Ротаня стала настоящим камнем преткновения сразу для двух рулевых команды из Ковалевки.

Так вот, уже по окончании минувшего сезона было отчетливо видно, что тренер молодежки «Колоса», а по совместительству и наставник первой команды, попросту не тянет. Под руководством Александра Сергеевича неплохо укомплектованная команда показывала серый и нерезультативный футбол, решая уж слишком приземленные задачи. И не обязательно нужно было обладать даром прорицателя, чтобы утверждать, что ничего хорошего этот молодой специалист «Колосу» не даст.

Он и не дал «Колосу» ничего хорошего, хотя Андрей Засуха постоянно заверял Поздеева в полной поддержке. Во всяком случае, публично заверял. Но, похоже, и отполированное до медного блеска терпение президента «Колоса» лопнуло.

Неудачный рестарт сезона, конфликт с Харатиным, три подряд поражения – Поздеева реально было за что увольнять. Просто до сих пор не очень понятно, за что его было назначать.

Как, в принципе, не очень было понятно, за что перед этим назначать Ярослава Вишняка. Но того хотя бы после неудач не выгнали из клуба, как Поздеева, а просто поменяли кабинетами: назначили вице-президентом клуба.

В этот раз, повторюсь, все по-взрослому. Андрей Анатольевич наконец-то понял, что пересовывать кровати в вверенном ему хозяйстве – дело не столько хлопотное, сколько неблагодарное. Так можно допересовываться до того, что вице-президентов в клубе станет больше, чем, собственно, футболистов.

Но то не наше дело. Андрей Анатольевич имеет полное право содержать в своем клубе столько функционеров, сколько пожелает. Хозяин – барин.

А вот что касается отставки Поздеева, то лично я о нем не очень буду сожалеть. Возможно, Поздеев и неплохой тренер для молодежных команд, но для взрослой команды он не сделал ничего такого, чтобы заставить говорить себе в иных тонах, кроме уничижительного.

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Ну, а дальше – самое интересное. После того, как Засуха разогнал всех и вся, он вернул в клуб Руслана Костышина. Объясняя логику такого решения, пресс-служба «Колоса» отмечает, что, дескать, под руководством этого наставника команда из Ковалевки добыла все свои предыдущие успехи. А именно: занимала рекордное для себя четвертое место в УПЛ и дважды играла в еврокубках.

Кроме того, нужно обязательно отметить и тот факт, что именно под началом Руслана Владимировича «Колос» прошел путь от аматоров до элитного профессионального дивизиона.

Так что в этом плане логику президента «Колоса» понять несложно. Логика железная, если в двух словах.

Но если чуть больше двух слов развивать тему, то в данном случае меня все равно терзают смутные сомнения. Ни в коем случае не собираюсь ставить под сомнения профессиональные качества новоявленного исполняющего обязанности главного тренера «Колоса». Так или иначе, Костышин действительно доказал на уровне УПЛ, что является неплохим тренером. Особенно если сравнивать со всеми теми специалистами, которые рулили командой после отставки Руслана Владимировича.

Вместе с тем я хотел бы напомнить, как именно Костышин уходил в уже далеком 2021-м из «Колоса». Формальным поводом для отставки стало разгромное поражения в чемпионате страны от «Динамо» - 0:7 (в конце августа). А до того, двумя неделями ранее, «Колос» провалил квалификацию Лиги конференций, уступив по сумме двух матчей (точнее, в серии послематчевых пенальти) казахстанскому «Шахтеру» из Караганды.

В общем, можно утверждать, что старт сезона 2021/2022 для Костышина в «Колосе» явно не заладился. И дело не только в неудачных результатах команды (лишь пять очков в пяти турах УПЛ). Дело еще и в том, что он потерял раздевалку. Уже не было доверительных отношений с подопечными. Все пошло наперекосяк.

Засуха принял отставку Костышина, и перевел его в статус вице-президента клуба. Позже подобный трюк президент проделает и с бывшим ассистентом Костышина – Вишняком.

ФК Колос. Руслан Костышин

В данном случае я в глубине души могу понять действия президента ковалевского клуба. Руслан в «Колосе» – с первых месяцев основания клуба, прошел все промежуточные ступени на пути в УПЛ – вплоть до рекордного четвертого места и черных деловых костюмов, пошитых специально под дебют в еврокубках (против греческого «Ариса»).

Наверняка у Засухи сложились не только профессиональные, но и человеческие отношения и с Костышиным, и с его тренерским штабом. Поэтому президенту клуба и было так непросто расстаться. Было непросто отпустить «своих» людей.

Однако, по моему субъективному мнению, в этой приверженности, в этой вере в «своих» людей кроется не только искренность президента «Колоса». В этом его же и слабость. Он просто не может доверить команду кому-то «со стороны». Не может – и все тут.

И в этой связи Андрей Засуха отнюдь не уникален. Зачем далеко ходить, если прямо под рукой есть наглядный пример президента одного широко известного клуба из Киева, который преуспел в перетасовке клубных «сердец».

Теперь вот подобной перетасовкой занимаются и в Ковалевке.

Я более чем уверен, что при желании, даже не особом, а вполне поверхностном, Андрей Засуха мог бы заполучить очень квалифицированного, по нашим меркам, наставника на освободившееся после отставки Поздеева место, учитывая, что место то весьма хлебное.

Но он пошел другим путем. По понятным ему причинам не стал доверять свое любимое детище человеку «не из системы». Он доверил его тому, кто с ним стоял у истоков этого детища.

Очень логичное решение. Скажу больше – интересное решение. Это ведь не Кузнецов, не Вишняк, не Поздеев. Но дело в том, что это решение – скорее гильотина, нежели таблетка от головной боли. Если вдруг Костышин и сейчас столкнется с теми же проблемами в «Колосе», что и летом 2021-го, что делать тогда? Выгонять его к чертовой бабушке, следом за Поздеевым, или снова обращать в клубные вице-президенты?

По большому счету, Андрей Засуха сейчас рискует больше, чем Руслан Костышин. И если у наставника сейчас не заладится, то президенту нужно-таки будет выходить со своего «мыльного пузыря» и искать кого-то «на стороне».

Хотя, если откровенно, то лично я бы хотел, чтобы у Руслана Владимировича в этот раз получилось. Харизматичный он потому что. В отличие от тех, кто работал в Ковалевке после него.