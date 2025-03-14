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Сборная УКРАИНЫ
14 марта 2025, 20:50 | Обновлено 14 марта 2025, 20:57
919
0

ФОТО. Как сборная Украины готовится к матчам с Бельгией

Команда Реброва перешла на формат двух тренировок за день

14 марта 2025, 20:50 | Обновлено 14 марта 2025, 20:57
919
0
ФОТО. Как сборная Украины готовится к матчам с Бельгией
УАФ

Сборная Украины в пятницу Испании продолжила подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии, которые пройдут 20 и 23 марта.

С пятницы команда Сергея Реброва перешла на режим двух тактических и практических тренировок в день – утром и вечером.

Команда все еще работает вместе с футболистами сборной U-21, которая будет тренироваться с игроками первой командой до 16 марта, а с 17 числа начнет свой сбор в Турции.

Список Сергея Реброва

Вратари: Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – «Шахтер» Донецк), Алексей Сыч («Карпаты» Львов), Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Максим Таловеров («Плимут», Англия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко (все – «Динамо» Киев), Георгий Судаков, Егор Назарина (оба – «Шахтер» Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – «Полесье» Житомир), Иван Калюжный («Александрия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия).

Нападающие: Артем Довбик («Рома» Рим, Италия), Роман Яремчук («Олимпиакос» Пирей, Греция), Владислав Ванат («Динамо» Киев).

Резервный список: Георгий Бущан («Аль-Шабаб» Эр-Рияд, Саудовская Аравия), Александр Сваток («Остин», США), Денис Попов, Владислав Кабаев (оба – «Динамо» Киев), Дмитрий Крыськив («Шахтер» Донецк), Александр Зубков («Трабзонспор» Турция).

Игроки молодежной сборной, которые отправились на сбор

Вратари: Руслан Нещерет («Динамо» Киев), Георгий Ермаков («Александрия»).

Защитники: Тарас Михавко, Константин Вивчаренко (оба – «Динамо» Киев).

Полузащитники: Борис Крушинский («Полесье» Житомир), Александр Яцык («Заря» Луганск), Валентин Рубчинский, Владимир Бражко, Максим Брагару (все – «Динамо» Киев).

Нападающий: Игорь Краснопир («Карпаты» Львов).

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Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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