Бруну Фернандеш – рекордсмен по количеству голевых действий в Лиге Европы

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в игре против «Реал Сосьедад» оформил хет-трик и стал лучшим игроком в Лиге Европы по количеству результативных действий (41).

13 марта состоялась вторая встреча 1/8 финала ЛЕ между командами «Ман Юнайтед» и «Реал Сосьедад». Игра завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:1.

Всего Бруну в 53 матчах еврокубка забил 24 гола и отдал 17 результативных передач, из которых 4 мяча и 2 ассиста – в текущем розыгрыше Лиги Европы.

В нынешнем сезоне португалец принял участие в 43 поединках во всех соревнованиях, отметившись 28 результативными действиями (15 Г + 13 А). «Красные дьяволы» по сумме двух встреч (5:1) вышли в 1/4 финала ЛЕ.

