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  4. Бруну Фернандеш – рекордсмен по количеству голевых действий в Лиге Европы
Лига Европы
14 марта 2025, 21:21 |
93
0

Бруну Фернандеш – рекордсмен по количеству голевых действий в Лиге Европы

Португалец оформил хет-трик в ворота «Реал Сосьедад»

14 марта 2025, 21:21 |
93
0
Бруну Фернандеш – рекордсмен по количеству голевых действий в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в игре против «Реал Сосьедад» оформил хет-трик и стал лучшим игроком в Лиге Европы по количеству результативных действий (41).

13 марта состоялась вторая встреча 1/8 финала ЛЕ между командами «Ман Юнайтед» и «Реал Сосьедад». Игра завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:1.

Всего Бруну в 53 матчах еврокубка забил 24 гола и отдал 17 результативных передач, из которых 4 мяча и 2 ассиста – в текущем розыгрыше Лиги Европы.

В нынешнем сезоне португалец принял участие в 43 поединках во всех соревнованиях, отметившись 28 результативными действиями (15 Г + 13 А). «Красные дьяволы» по сумме двух встреч (5:1) вышли в 1/4 финала ЛЕ.

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Манчестер Юнайтед Лига Европы Бруну Фернандеш Реал Сосьедад статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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