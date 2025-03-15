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  4. Неймар пропустит ближайшие матчи сборной Бразилии. Это не все потери
Бразилия
15 марта 2025, 08:42 | Обновлено 15 марта 2025, 08:43
263
0

Неймар пропустит ближайшие матчи сборной Бразилии. Это не все потери

Бразильцы сыграют с Колумбией и Аргентиной в марте

15 марта 2025, 08:42 | Обновлено 15 марта 2025, 08:43
263
0
Неймар пропустит ближайшие матчи сборной Бразилии. Это не все потери
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Несколько ключевых футболистов национальной сборной Бразилии пропустят мартовские матчи квалификации на ЧМ-2026 из-за травм.

По информации портала Globo, ближайшие матчи своей национальной команды пропустят Неймар (Сантос), Эдерсона (Манчестер Сити) и Данило (Фламенго). Данило получил мышечную травму, Неймар имеет дискомфорт в левом бедре, а Эдерсон – проблемы с пахом.

В марте национальная сборная Бразилии проведет два матча.20 марта бразильцы сыграют против Колумбии, 25-го – с Аргентиной.

Ранее сообщалось, что легенда Барселоны неожиданно зажег с сестрой Неймара

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Олег Вахоцкий Источник: O Globo
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