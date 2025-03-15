Неймар пропустит ближайшие матчи сборной Бразилии. Это не все потери

Несколько ключевых футболистов национальной сборной Бразилии пропустят мартовские матчи квалификации на ЧМ-2026 из-за травм.

По информации портала Globo, ближайшие матчи своей национальной команды пропустят Неймар (Сантос), Эдерсона (Манчестер Сити) и Данило (Фламенго). Данило получил мышечную травму, Неймар имеет дискомфорт в левом бедре, а Эдерсон – проблемы с пахом.

В марте национальная сборная Бразилии проведет два матча.20 марта бразильцы сыграют против Колумбии, 25-го – с Аргентиной.

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