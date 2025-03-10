При чем тут сестра? Неймар стабильно получает травмы перед 11 марта

33-летний бразильский форвард «Сантоса» Неймар пропустил матч 1/2 финала Лиги Паулиста против «Коринтианса».

Сообщалось, что у игрока травма, но бразильские СМИ обратили внимание на интересное совпадение в карьере футболиста, связанное с приближением 11 марта.

С начала сезона 2014/15 Неймар по разным причинам пропускал эту дату и не играл в матчах накануне. Как выяснилось, 11 марта празднует свой день рождения сестра Неймара, Рафаэлла.

Девушке исполняется 29 лет, и очень странно, что Неймар снова получил травму перед этой датой.

В воскресенье, 9 марта, прошел поединок 1/2 финала чемпионата штата Сан-Паулу (Паулиста), в котором клуб «Коринтианс» на своем поле минимально победил «Сантос».