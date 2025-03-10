Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. При чем тут сестра? Неймар стабильно получает травмы перед 11 марта
Бразилия
10 марта 2025, 18:55 | Обновлено 10 марта 2025, 18:57
241
0

При чем тут сестра? Неймар стабильно получает травмы перед 11 марта

Матч против «Коринтианса» звездный футболист также пропустил

10 марта 2025, 18:55 | Обновлено 10 марта 2025, 18:57
241
0
При чем тут сестра? Неймар стабильно получает травмы перед 11 марта
instagram.com. Неймар и сестра Рафаэлла

33-летний бразильский форвард «Сантоса» Неймар пропустил матч 1/2 финала Лиги Паулиста против «Коринтианса».

Сообщалось, что у игрока травма, но бразильские СМИ обратили внимание на интересное совпадение в карьере футболиста, связанное с приближением 11 марта.

С начала сезона 2014/15 Неймар по разным причинам пропускал эту дату и не играл в матчах накануне. Как выяснилось, 11 марта празднует свой день рождения сестра Неймара, Рафаэлла.

Девушке исполняется 29 лет, и очень странно, что Неймар снова получил травму перед этой датой.

В воскресенье, 9 марта, прошел поединок 1/2 финала чемпионата штата Сан-Паулу (Паулиста), в котором клуб «Коринтианс» на своем поле минимально победил «Сантос».

По теме:
Потеря перед Фейеноордом. Интер потерял полузащитника на полтора месяца
И недели не прошло. Новичок Динамо травмировался сразу после трансфера
Дела перед ЛЧ плохие. В Байере подтвердили травму звездного футболиста
чемпионат Бразилии по футболу Сантос Коринтианс Неймар травма
Александр Сильченко Источник: Daily Mail
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Помог добыть победу. Известна оценка Лунина за матч с Райо Вальекано
Футбол | 09 марта 2025, 19:46 24
Помог добыть победу. Известна оценка Лунина за матч с Райо Вальекано
Помог добыть победу. Известна оценка Лунина за матч с Райо Вальекано

Украинский голкипер провел на поле весь матч

Магучих в третий раз подряд выиграла золото чемпионата Европы в помещении
Другие виды | 09 марта 2025, 19:14 58
Магучих в третий раз подряд выиграла золото чемпионата Европы в помещении
Магучих в третий раз подряд выиграла золото чемпионата Европы в помещении

Украинская спортсменка уверенно победила на соревнованиях в Апелдорне

ШЕВЧЕНКО: «Не понимал, почему Суркис – Сурик, а Ахметов – Ринат Леонидович»
Футбол | 10.03.2025, 11:51
ШЕВЧЕНКО: «Не понимал, почему Суркис – Сурик, а Ахметов – Ринат Леонидович»
ШЕВЧЕНКО: «Не понимал, почему Суркис – Сурик, а Ахметов – Ринат Леонидович»
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Первой лиги подписал двух футболистов Ингульца
Футбол | 10.03.2025, 16:38
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Первой лиги подписал двух футболистов Ингульца
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Первой лиги подписал двух футболистов Ингульца
«Он просто великолепен». Пресс-конференция Анчелотти после матча с Райо
Футбол | 09.03.2025, 21:08
«Он просто великолепен». Пресс-конференция Анчелотти после матча с Райо
«Он просто великолепен». Пресс-конференция Анчелотти после матча с Райо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Думала идти на рекорд ЧЕ. Магучих пояснила, почему не прыгала дальше
Думала идти на рекорд ЧЕ. Магучих пояснила, почему не прыгала дальше
09.03.2025, 21:23 1
Другие виды
Александр УСИК: «У него нет никакой силы»
Александр УСИК: «У него нет никакой силы»
10.03.2025, 02:10 2
Бокс
Барселона должна избавиться от суперзвезды летом. Есть 5 кандидатов
Барселона должна избавиться от суперзвезды летом. Есть 5 кандидатов
09.03.2025, 20:19 3
Футбол
Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?
Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?
10.03.2025, 08:24 8
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
09.03.2025, 09:10 19
Футбол
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он его никогда не победит. Это просто без шансов»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он его никогда не победит. Это просто без шансов»
09.03.2025, 08:54 2
Бокс
Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания
Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания
08.03.2025, 17:20 24
Футбол
Свитолина переиграла 14-ю ракетку мира на большом турнире в Индиан-Уэллс
Свитолина переиграла 14-ю ракетку мира на большом турнире в Индиан-Уэллс
10.03.2025, 01:36 12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем