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Бразилия
10 марта 2025, 02:25 | Обновлено 10 марта 2025, 02:29
62
0

Без Неймара не справились. Сантос вылетел в полуфинале чемпионата Паулиста

«Черно-белые» уступили клубу «Коринтианс» – 2:1

10 марта 2025, 02:25 | Обновлено 10 марта 2025, 02:29
62
0
Без Неймара не справились. Сантос вылетел в полуфинале чемпионата Паулиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

В воскресенье, 9 марта, прошел поединок 1/2 финала чемпионата штата Сан-Паулу (Паулиста), в котором клуб «Коринтианс» на своем поле принимал «Сантос».

Футбольное противостояние завершилось минимальной победой хозяев со счетом 2:1.

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Звездный вингер Неймар начал противостояние на скамье запасных «Сантоса». А вот в стартовом составе «Коринтианса» вышел другой известный игрок – Мемфис Депай.

Уже на 12-й минуте передачи Мемфиса хозяева открыли счет на табло. Однако еще до перерыва гостям удалось восстановить паритет. Решающие события произошли во второй половине встречи. «Коринтианс» второй раз вышел вперед, забив на 56-й минуте. «Сантос» стремился отыграться, но что-то пошло не так. Под конец встречи два игрока клуба получили прямые удаления.

Фанаты ждали выхода Неймара, однако тренерский штаб решил оставить футболиста в течение всего матча на замене.

Чемпионат штата Сан-Паулу (Паулиста). 1/2 финала, 9 марта

«Коринтианс» – «Сантос» – 2:1

Голы: Альберто, 12, Гарро, 56 – Соарес, 39

Удаление: Зе Ивалдо, 81, Эскобар, 90+8

Фотогалерея матча:

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Сантос Неймар чемпионат Бразилии по футболу видео голов и обзор Коринтианс Мемфис Депай
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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