Истанбул Башакшехир

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15 марта на «Башакшехир Фатих Терим» пройдет матч 28-го тура Суперлиги Турции, в котором «Истанбул» встретится с «Трабзонспор». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Истанбул

Команда не так давно упорно боролась, стремясь обойти своих более статусных соседей и выйти в лидеры турецкого футбола. И ведь добилась своего, в 2020-м году добыв дебютное чемпионство. Его, кажется, праздновали весь следующий сезон, закончив его на двенадцатом месте. Но потом нашли, кажется, свою нишу, финишируя уже трижды на 4-5 месте.

Нынешний сезон складывается откровенно хуже уровня, что стал уже привычным. В Лиге конференций прошли в основной раунд, но уже там ограничились 6 очками - этого не хватило, чтобы остаться в и дальше, продолжив борьбу в плей-офф. На внутренней арене тоже немало осечек - так можно и без пропуска в еврокубки остаться. Кайсериспору в прошлом туре тоже уступили 1:3.

Трабзонспор

Клуб имеет куда более славную историю, но долго казалось, что чемпионства остались в прошлом. Но в 2022-м году, после паузы в четыре десятилетия, удалось оформить долгожданный титул. Повторить этот успех не получилось, но в прошлом сезоне хотя бы замкнули топ-3.

На фоне тех успехов тем контрастнее выглядел провал во второй половине 2024-го года, с вылета из квалификации последовательно Лиги Европы и Лиги конференций, и посредственными результатами на внутренней арене, что не особенно выросли и когда на тренерский пост вернулся Шенол Гюнеш. Но с этим не хотели мириться, и зимой укрепили состав. Примечательно, что охотились за звездами Шахтера, и в итоге последовательно приобрели Сикана с Зубковым. Не без помощи украинцев получилось прибавить, но осечки еще случаются, и довольно часто. После поражения Хатайспору (несмотря на гол Зубкова), снова сменили наставника - попробует проявить себя не так давно неплохо игравший Фатих Текке.

Статистика личных встреч

Все три последних поединка выиграли Трабзонспором, причем строго со счетом 1:0.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут в Стамбуле скорее победы хозяев.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Истанбула – 2,37, ничья – 3,32, победа Трабзонспора – 4,07. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Но обе стороны крайне нестабильны - берем тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,82).