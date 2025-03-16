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Чемпионат Турции
Истанбул Башакшехир
15.03.2025 19:30 – FT 0 : 3
Трабзонспор
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Турция
16 марта 2025, 05:20 | Обновлено 16 марта 2025, 05:21
164
0

Трабзонспор с украинцами в составе разгромил Истанбул

Сикан, Зубков и Батагов сыграли в матче

16 марта 2025, 05:20 | Обновлено 16 марта 2025, 05:21
164
0
Трабзонспор с украинцами в составе разгромил Истанбул
Getty Images/Global Images Ukraine

15 марта в турецкой Суперлиге было сыграно четыре матча 28-го тура.

«Трабзонспор» на выезде встречался с «Истанбулом». Гости уверенно разгромили соперника со счетом 3:0.

Арсений Батагов сыграл в матче все 90 минут. Данило Сикан был заменен на 61-й минуте, а Александр Зубков вступил в игру на 85-й минуте.

Украинцы результативными действиями в матче не отмечались.

«Газиантеп» минимально переиграл «Кайсериспор» со счетом 1:0. «Касимпаша» одержал победу над «Аланияспором» со счетом 2:1.

«Коньяспор» в двойном меньшинстве победил «Бешикташ» с минимальным счетом 1:0. Хозяева поля получили первое удаление уже на 27-й минуте, а на 64-й - второе.

Гол команда забила в раздевалку. Автором стал Угуркан Яглизи.

Суперлига. 15 марта. 28-й тур

Башакшекир – Трабзоспор – 0:3

Голы: Банза, 6, Туфан, 62, Менди, 87

Видео голов и обзор матча

Газиантеп – Кайсериспор – 1:0

Гол: Окереке, 52

Видео голов и обзор матча

Касимпаша – Аланияспор – 2:1

Голы: Фал, 30, Харадинович, 36 (пенальти), – Вилена, 38

Видео голов и обзор матча

Коньяспор – Бешикташ – 1:0

Гол: Яглизи, 45

Видео голов и обзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Батиста Менди (Трабзонспор).
64’
Дениз Тюрюч (Истанбул Башакшехир) получает красную карточку.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Озан Туфан (Трабзонспор).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Симон Банза (Трабзонспор).
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Истанбул Башакшехир чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Газиантеп Кайсериспор Коньяспор Бешикташ
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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