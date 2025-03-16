Трабзонспор с украинцами в составе разгромил Истанбул

15 марта в турецкой Суперлиге было сыграно четыре матча 28-го тура.

«Трабзонспор» на выезде встречался с «Истанбулом». Гости уверенно разгромили соперника со счетом 3:0.

Арсений Батагов сыграл в матче все 90 минут. Данило Сикан был заменен на 61-й минуте, а Александр Зубков вступил в игру на 85-й минуте.

Украинцы результативными действиями в матче не отмечались.

«Газиантеп» минимально переиграл «Кайсериспор» со счетом 1:0. «Касимпаша» одержал победу над «Аланияспором» со счетом 2:1.

«Коньяспор» в двойном меньшинстве победил «Бешикташ» с минимальным счетом 1:0. Хозяева поля получили первое удаление уже на 27-й минуте, а на 64-й - второе.

Гол команда забила в раздевалку. Автором стал Угуркан Яглизи.

Суперлига. 15 марта. 28-й тур

Башакшекир – Трабзоспор – 0:3

Голы: Банза, 6, Туфан, 62, Менди, 87

Видео голов и обзор матча

Газиантеп – Кайсериспор – 1:0

Гол: Окереке, 52

Видео голов и обзор матча

Касимпаша – Аланияспор – 2:1

Голы: Фал, 30, Харадинович, 36 (пенальти), – Вилена, 38

Видео голов и обзор матча

Коньяспор – Бешикташ – 1:0

Гол: Яглизи, 45

Видео голов и обзор матча