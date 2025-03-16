Трабзонспор с украинцами в составе разгромил Истанбул
Сикан, Зубков и Батагов сыграли в матче
15 марта в турецкой Суперлиге было сыграно четыре матча 28-го тура.
«Трабзонспор» на выезде встречался с «Истанбулом». Гости уверенно разгромили соперника со счетом 3:0.
Арсений Батагов сыграл в матче все 90 минут. Данило Сикан был заменен на 61-й минуте, а Александр Зубков вступил в игру на 85-й минуте.
Украинцы результативными действиями в матче не отмечались.
«Газиантеп» минимально переиграл «Кайсериспор» со счетом 1:0. «Касимпаша» одержал победу над «Аланияспором» со счетом 2:1.
«Коньяспор» в двойном меньшинстве победил «Бешикташ» с минимальным счетом 1:0. Хозяева поля получили первое удаление уже на 27-й минуте, а на 64-й - второе.
Гол команда забила в раздевалку. Автором стал Угуркан Яглизи.
Суперлига. 15 марта. 28-й тур
Башакшекир – Трабзоспор – 0:3
Голы: Банза, 6, Туфан, 62, Менди, 87
Видео голов и обзор матча
Газиантеп – Кайсериспор – 1:0
Гол: Окереке, 52
Видео голов и обзор матча
Касимпаша – Аланияспор – 2:1
Голы: Фал, 30, Харадинович, 36 (пенальти), – Вилена, 38
Видео голов и обзор матча
Коньяспор – Бешикташ – 1:0
Гол: Яглизи, 45
Видео голов и обзор матча
События матча
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