Два ассиста Малиновского, очередной гол Роналду, быстрая победа Амосова

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 14 марта.

1. Два ассиста Малиновского. С помощью Руслана Дженоа переиграл Лечче

Украинец сделал две голевые передачи на Фабио Миретти на 16-й и 45+2 мин

2. Тысяча приближается. Аль-Наср уверенно выиграл с голом Роналду

Это 928-й гол в карьере португальского форварда

3. ФОТО. Ребров их гонял под дождем. Сборная провела тренировку в Испании

Украинская команда ведет подготовку к матчам Лиги наций против Бельгии

4. Новый лидер, фиаско Салаха! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025

Теперь главным фаворитом на награду является Килиан Мбаппе

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс бесплатно подписал легионера из Хорватии

В последний день трансферного окна Ян Юрчец присоединился к команде

5B. Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли

В донецком клубе хотят сделать ставку на Арду Турана

6A. С Бражко и Крупским. Стала известна заявка Украины U-21 на матчи в марте

Команда Унаи Мельгосы продолжит подготовку к чемпионату Европы

6B. Сделали камбек. Украина WU-17 обыграла Исландию и осталась в Лиге A

Голы Леспух и Колодий во втором тайме позволили сине-желтым выполнить задачу

7A. Андреева и Свентек определили первую финалистку супертурнира в Индиан-Уэллс

Ига не сумела переиграть Мирру, уступив в трех сетах за 2 часа и 18 минут

7B. Полуфинальный матч Индиан-Уэллс Соболенко – Киз завершился менее чем за час

Мэдисон не сумела навязать борьбу Арине, разгромно уступив в двух сетах

8A. Дальше – контракт с UFC? Амосов победил Миллендера в первом раунде

Украинский боец вышел в октагон впервые с ноября 2023 года

8B. Сборная Украины узнала соперников в пре-квалификации ЧМ-2027 по баскетболу

Сине-желтая команда попала в группу A с командами Словакии и Швейцарии

9A. Костышин в Колосе: гильотина, а не таблетка от головной боли

О возвращении Руслана Костышина на круги своя

9B. Педри: теневой герой яркого сезона Барселоны

У каталонцев есть не только Рафинья и Ямал

10A. Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?

У Атлетико возникает надежда, но все будет зависеть от юристов и позиции УЕФА

10B. Таблица коэффициентов УЕФА. Ситуация не айс, но Румыния не обогнала

Украина завершила евросезон на 23-й позиции в 5-летнем рейтинге УЕФА