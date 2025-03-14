С Бражко и Крупским. Известна заявка Украины U-21 на матчи в марте

Главный тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса назвал состав молодежной команды на мартовские товарищеские матчи.

На предстоящий сбор коуч пригласил 23 исполнителей.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Руслан Нещерет («Динамо» Киев), Георгий Ермаков («Александрия»), Илья Попович («Кишварда», Венгрия).

Защитники: Арсений Батагов («Трабзонспор», Турция), Владимир Салюк («Металлист 1925» Харьков), Эдуард Козик («Колос» Ковалевка), Виталий Роман («Рух» Львов), Тарас Михавко, Константин Вивчаренко (оба – «Динамо» Киев), Илья Крупский («Ворскла» Полтава).

Полузащитники: Антон Царенко, Максим Хлань (оба – «Лехия», Польша), Иван Варфоломеев («Слован», Чехия), Владислав Великан («Колос» Ковалевка), Денис Кузык («Кривбасс» Кривой Рог), Олег Федор («Карпаты» Львов), Валентин Рубчинский, Максим Брагару, Владимир Бражко (все – «Динамо» Киев), Александр Яцик («Заря» Луганск), Борис Крушинский («Полесье» Житомир).

Нападающие: Богдан Вьюнник («Лехия», Польша), Игорь Краснопир («Карпаты» Львов).

В марте молодежная сборная Украины в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2025 (U-21) проведет учебно-тренировочный сбор в Турции, который начнется 17-го числа и продлится до 25-го. В течение этого сбора сине-желтые сыграют два товарищеских матча со сверстниками: 21-го – со Словенией и 25-го – с Польшей.

Напомним, этим летом молодежная сборная Украины под руководством Унаи Мельгосы будет выступать в финальном турнире Евро-2025 U-21 в Словакии, где в рамках группового раунда сыграет с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).