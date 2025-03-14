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Украина. Премьер лига
14 марта 2025, 10:22 | Обновлено 14 марта 2025, 10:51
588
1

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс бесплатно подписал легионера из Хорватии

В последний день трансферного окна Ян Юрчец присоединился к команде

14 марта 2025, 10:22 | Обновлено 14 марта 2025, 10:51
588
1
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс бесплатно подписал легионера из Хорватии
ФК Кривбасс. Ян Юрчец

Криворожский «Кривбасс» в последний день трансферного окна официально заключил контракт с хорватским игроком Яном Юрчецем. Молодой футболист присоединился к коллективу как свободный агент.

Пресс-служба клуба сообщила, что спортсмен подписал соглашение сроком на 2.5 года и будет выступать в команде под 40-м номером. Новоиспеченный игрок уже заявлен на вторую часть сезона УПЛ.

Последней командой Яна стал австрийский «Альтах», в котором игрок провел полноценные два года. Всего за клуб из Австрии Юрчец отыграл 62 матча, оформив два ассиста и три гола. Однако покинул команду спортсмен летом 2024 года.

Также в своем активе футболист имеет четыре официальных матча за сборную Хорватии U-21.

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Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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WolfofDK
sport.ua, може змінити заголовок? Не придбали, а підписали безкоштовно?
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