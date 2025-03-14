ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс бесплатно подписал легионера из Хорватии

Криворожский «Кривбасс» в последний день трансферного окна официально заключил контракт с хорватским игроком Яном Юрчецем. Молодой футболист присоединился к коллективу как свободный агент.

Пресс-служба клуба сообщила, что спортсмен подписал соглашение сроком на 2.5 года и будет выступать в команде под 40-м номером. Новоиспеченный игрок уже заявлен на вторую часть сезона УПЛ.

Последней командой Яна стал австрийский «Альтах», в котором игрок провел полноценные два года. Всего за клуб из Австрии Юрчец отыграл 62 матча, оформив два ассиста и три гола. Однако покинул команду спортсмен летом 2024 года.

Также в своем активе футболист имеет четыре официальных матча за сборную Хорватии U-21.