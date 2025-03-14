Сделали камбек. Украина WU-17 обыграла Исландию и осталась в Лиге A

14 марта в испанской Картахене девичья сборная Украины WU-17 матчем против Исландии завершила выступление во втором раунде отбора Евро-2025 WU-17 в Лиге А.

В предыдущих матчах сине-желтые уступили Испании (1:2) и Бельгии (0:2). Для сохранения прописки в Лиге А в поединке с Исландией украинскую команду устраивала только победа. Игра проходила не в Мурсии, как планировалось ранее, а в Картахене на стадионе La Manga Club.

Исландки вышли вперед на 24-й минуте, однако украинки могли сравнять счет еще до перерыва, в частности, в перекладину попала Артеменко. Во втором тайме украинская команда переломила ход встречи благодаря голам Леспух и Колодий, а также не позволила соперницам реализовать их моменты.

Сине-желтые завершили мини-турнир победой - 2:1. Команда Людмилы Ляшенко, заняв третье место в группе, сохранили прописку в Лиге А.

Евро-2025 WU-17. Второй раунд отбора. Группа А1

1-й тур, 08.03.2025

13:00. Испания – Украина – 2:1

– Украина – 2:1 19:00. Исландия – Бельгия – 2:3

2-й тур, 11.03.2025

13:00. Испания – Исландия – 1:0

– Исландия – 1:0 19:00. Бельгия – Украина – 2:0

3-й тур, 14.03.2025

Украина WU-17 – Исландия WU-17 – 2:1 (0:1)

Голы: Леспух, 61, Колодий, 87 – Йоханнесдотир, 24.

Украина WU-17: Харченко, Осадчая, Савка, Белкина, Олейниченко, Назаренко (Воробей, 64), Иванченко, Канаховская, Колодий (Козлюк, 90+2), Артеменко (Паскаренко, 81), Леспух.

Исландия WU-17: Арнардоттир (Биркисдоттир, 64), Оскарсдоттир, Барбоса (Г. Пальмадоттир, 46), Йонсдоттир (Гауксдоттир, 85), Ингадотир, Кристиансдоттир, Сигурдардоттир, Сноррадоттир (Арнарсдоттир, 37), Пальмадоттир, Йоханнесдоттир, Бриньярсдоттир (Карадоттир, 46).

Предупреждение: Леспух, 14, Иванченко, 49 – Арнарсдоттир, 82.

Бельгия – Испания -–1:4

Турнирная таблица