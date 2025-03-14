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Молодежные турниры
14 марта 2025, 20:23 | Обновлено 14 марта 2025, 20:55
958
0

Сделали камбек. Украина WU-17 обыграла Исландию и осталась в Лиге A

Голы Леспух и Колодий во втором тайме позволили сине-желтым выполнить задачу

14 марта 2025, 20:23 | Обновлено 14 марта 2025, 20:55
958
0
Сделали камбек. Украина WU-17 обыграла Исландию и осталась в Лиге A
УАФ

14 марта в испанской Картахене девичья сборная Украины WU-17 матчем против Исландии завершила выступление во втором раунде отбора Евро-2025 WU-17 в Лиге А.

В предыдущих матчах сине-желтые уступили Испании (1:2) и Бельгии (0:2). Для сохранения прописки в Лиге А в поединке с Исландией украинскую команду устраивала только победа. Игра проходила не в Мурсии, как планировалось ранее, а в Картахене на стадионе La Manga Club.

Исландки вышли вперед на 24-й минуте, однако украинки могли сравнять счет еще до перерыва, в частности, в перекладину попала Артеменко. Во втором тайме украинская команда переломила ход встречи благодаря голам Леспух и Колодий, а также не позволила соперницам реализовать их моменты.

Сине-желтые завершили мини-турнир победой - 2:1. Команда Людмилы Ляшенко, заняв третье место в группе, сохранили прописку в Лиге А.

Евро-2025 WU-17. Второй раунд отбора. Группа А1

1-й тур, 08.03.2025

  • 13:00. Испания – Украина – 2:1
  • 19:00. Исландия – Бельгия – 2:3

2-й тур, 11.03.2025

  • 13:00. Испания – Исландия – 1:0
  • 19:00. Бельгия – Украина – 2:0

3-й тур, 14.03.2025

Украина WU-17 – Исландия WU-17 – 2:1 (0:1)

Голы: Леспух, 61, Колодий, 87 – Йоханнесдотир, 24.

Украина WU-17: Харченко, Осадчая, Савка, Белкина, Олейниченко, Назаренко (Воробей, 64), Иванченко, Канаховская, Колодий (Козлюк, 90+2), Артеменко (Паскаренко, 81), Леспух.

Исландия WU-17: Арнардоттир (Биркисдоттир, 64), Оскарсдоттир, Барбоса (Г. Пальмадоттир, 46), Йонсдоттир (Гауксдоттир, 85), Ингадотир, Кристиансдоттир, Сигурдардоттир, Сноррадоттир (Арнарсдоттир, 37), Пальмадоттир, Йоханнесдоттир, Бриньярсдоттир (Карадоттир, 46).

Предупреждение: Леспух, 14, Иванченко, 49 – Арнарсдоттир, 82.

  • Бельгия – Испания -–1:4

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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