Украина WU-17 проиграла Бельгии и будет бороться, чтобы остаться в Лиге A
Женская украинская сборная после двух туров не набрала ни одного очка
11 марта в испанской Мурсии девичья сборная Украины WU-17 матчем против Бельгии продолжила выступление во втором раунде отбора Евро-2025 WU-17 в Лиге А.
Сине-желтые стартовали с поражения от Испании (1:2). Теперь украинки в Мурсии на стадионе Pinatar Arena встретились со сверстницами из Бельгии.
Соперницы быстро повели в счете, однако в первом тайме остались в меньшинстве. Впрочем, имея многочисленное преимущество, украинки свои моменты не реализовали. Во втором тайме бельгийки забили еще раз, и в итоге сине-желтые уступили (0:2).
Заключительный матч второго раунда отбора подопечные Людмилы Лемешко проведут против команды Исландии 14 марта.
Квалификация Евро-2025 WU-17
Второй раунд отбора. Группа А1
1-й тур, 08.03.2025
- Испания – Украина – 2:1
- Исландия – Бельгия – 2:3
2-й тур, 11.03.2025
Бельгия WU-17 – Украина WU-17 – 2:0 (1:0)
Голы: Рейнебо, 4, Хенс, 68
Бельгия WU-17: Пуэс, Руймен, Берт, Хантьенс (Еннес, 79), Ваннесте, Ванбеллинген (Персин, 69), Рейнебо, Нейринк, Хенс (Хереманс, 69), Шеперс, Вандерхаген (ван Прат, 59).
Украина WU-17: Харченко, Осадчая, Белкина, Савка (Деревянко, 85), Олейниченко (Гладун, 59), Назаренко (Пичевская, 73), Иванченко (Артеменко, 85), Канаховская, Колодий, Леспух, Воробей.
Предупреждение: Савка, 27, Олейниченко, 55.
Удаление: Берт, 19 (Бельгия).
- Испания – Исландия – 1:0
3-й тур, 14.03.2025
- 16:00. Бельгия – Испания
- 16:00. Украина – Исландия
Турнирная таблица
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