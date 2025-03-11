Украина WU-17 проиграла Бельгии и будет бороться, чтобы остаться в Лиге A

11 марта в испанской Мурсии девичья сборная Украины WU-17 матчем против Бельгии продолжила выступление во втором раунде отбора Евро-2025 WU-17 в Лиге А.

Сине-желтые стартовали с поражения от Испании (1:2). Теперь украинки в Мурсии на стадионе Pinatar Arena встретились со сверстницами из Бельгии.

Соперницы быстро повели в счете, однако в первом тайме остались в меньшинстве. Впрочем, имея многочисленное преимущество, украинки свои моменты не реализовали. Во втором тайме бельгийки забили еще раз, и в итоге сине-желтые уступили (0:2).

Заключительный матч второго раунда отбора подопечные Людмилы Лемешко проведут против команды Исландии 14 марта.

Квалификация Евро-2025 WU-17

Второй раунд отбора. Группа А1

1-й тур, 08.03.2025

Испания – Украина – 2:1

Исландия – Бельгия – 2:3

2-й тур, 11.03.2025

Бельгия WU-17 – Украина WU-17 – 2:0 (1:0)

Голы: Рейнебо, 4, Хенс, 68

Бельгия WU-17: Пуэс, Руймен, Берт, Хантьенс (Еннес, 79), Ваннесте, Ванбеллинген (Персин, 69), Рейнебо, Нейринк, Хенс (Хереманс, 69), Шеперс, Вандерхаген (ван Прат, 59).

Украина WU-17: Харченко, Осадчая, Белкина, Савка (Деревянко, 85), Олейниченко (Гладун, 59), Назаренко (Пичевская, 73), Иванченко (Артеменко, 85), Канаховская, Колодий, Леспух, Воробей.

Предупреждение: Савка, 27, Олейниченко, 55.

Удаление: Берт, 19 (Бельгия).

Испания – Исландия – 1:0

3-й тур, 14.03.2025

16:00. Бельгия – Испания

16:00. Украина – Исландия

Турнирная таблица

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