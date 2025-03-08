Отбор к ЧЕ. Сборная Украины WU-17 дала бой Испании, но минимально уступила
Сине-желтая команда проиграла первый матч квалификации Евро-2025 WU-17
8 марта в 13:00 в испанской Мурсии девичья сборная Украины WU-17 стартовала во втором раунде отбора чемпионата Европы 2025 WU-17.
Первым соперником сине-желтых была команда хозяек – Испания. Украинки дали бой соперницам, но уступили со счетом 1:2.
Перед стартом игры сборная Украины WU-17 поддержала Викторию Савкину, которая травмировалась перед выездом команды на турнир. Украинки показали футболку с номером 19.
В группе А1 второго раунда отбора к Евро-2025 WU-17 сине-желтые далее сыграют с Бельгией (11 марта) и Исландией (14 марта). Игры проходят в испанской Мурсии на стадионах Pinatar Arena и Estadio Nueva Condomina.
Накануне украинки провели сбор в Тернополе, где сыграли спарринг с житомирским «Полесьем» (2:3). После этого украинки через Краков отправились в Испанию. Участие в сборах принимали 24 футболистки, а в заявку на официальные матчи попали 20 игроков.
Чемпионат Европы 2025 WU-17. Квалификация, 2-й раунд
1-й тур, 8 марта 2025, Мурсия (Испания)
Испания WU-17 – Украина WU-17 – 2:1
Голы: Наварро, 45+1, Кало, 67 – Воробей, 90+2
Видеозапись матча
Инфографика
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