Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Динамо переживает очень большой кризис»

Украинский футбольный эксперт Вячеслав Заховайло поделился мнением о перспективах киевского «Динамо» в текущем сезоне чемпионата:

«Учитывая, какую трансферную кампанию проводит клуб на протяжении последних пяти лет, можно сказать так – у «Динамо» просто заканчиваются патроны, в силу объективных причин. Выезжать на футболистах U-19 – это утопия, самообман. Тем более, при уровне чемпионата Украины U-19. Там сейчас просто нереально воспитать футболистов.

Сейчас «Динамо» переживает очень большой кризисный момент, нехватка есть во всем. Я не критикую менеджмент клуба, президента, просто сложилась такая обстановка, что нет сейчас свободных средств, которые можно было бы пускать на трансферы, клубный бюджет в стрессе. Что, естественно, отображается на игроках.

Футболисты ведь тоже не дураки. Они видят, что у них нет конкуренции, клуб никого не покупает, снизу никто не поджимает. От этого исходят определенные психологические нюансы», – считает Заховайло.

«Динамо» сыграло 21 матч в УПЛ, набрав 51 балл – подопечные Александра Шовковского продолжают возглавлять турнирную таблицу. Преимущество над вторым местом составляет четыре очка.