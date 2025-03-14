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  4. Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Динамо переживает очень большой кризис»
Украина. Премьер лига
14 марта 2025, 14:41 |
702
3

Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Динамо переживает очень большой кризис»

Футбольный эксперт прокомментировал проблемы киевского клуба

14 марта 2025, 14:41 |
702
3
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Динамо переживает очень большой кризис»
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Украинский футбольный эксперт Вячеслав Заховайло поделился мнением о перспективах киевского «Динамо» в текущем сезоне чемпионата:

«Учитывая, какую трансферную кампанию проводит клуб на протяжении последних пяти лет, можно сказать так – у «Динамо» просто заканчиваются патроны, в силу объективных причин. Выезжать на футболистах U-19 – это утопия, самообман. Тем более, при уровне чемпионата Украины U-19. Там сейчас просто нереально воспитать футболистов.

Сейчас «Динамо» переживает очень большой кризисный момент, нехватка есть во всем. Я не критикую менеджмент клуба, президента, просто сложилась такая обстановка, что нет сейчас свободных средств, которые можно было бы пускать на трансферы, клубный бюджет в стрессе. Что, естественно, отображается на игроках.

Футболисты ведь тоже не дураки. Они видят, что у них нет конкуренции, клуб никого не покупает, снизу никто не поджимает. От этого исходят определенные психологические нюансы», – считает Заховайло.

«Динамо» сыграло 21 матч в УПЛ, набрав 51 балл – подопечные Александра Шовковского продолжают возглавлять турнирную таблицу. Преимущество над вторым местом составляет четыре очка.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Вячеслав Заховайло
Николай Титюк Источник: Footboom
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Комментарии 3
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SHN
Дуууууууже велику крЫзу. 1-е место цэ крЫза
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0
Spaceman
Заховайло знову в калюжу перднув..
В Динамо просто нема тренера, і нема спортивного директора,тобто менеджера..
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0
Gargantua81
да, главная причина это отсутсвие прилива свежей крови.
кого купило Динамо из оставшихся в составе?  Караваев, Пихаленок, Герреро, Брагару. 
все остальные это академия.
С такой селекцией трудно повышать уровень.  
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-2
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