Малиновский в старте? Стали известны составы команды на матч Дженоа – Лечче

14 марта в рамках 29-го тура Серии А будет проведен поединок между клубами «Дженоа» и «Лечче».

Состоится футбольное противостояние на «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе.

Оба главных тренера перед началом встречи озвучили стартовые составы команд. С первых минут на футбольном поле появится недавно восстановившийся от ужасной травмы Руслан Малиновский.

Матч чемпионата Италии начнется 14 марта в 21:45 по Киеву.

Стартовые составы на матч «Дженоа» – «Лечче»