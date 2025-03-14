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  4. Малиновский в старте? Стали известны составы команды на матч Дженоа – Лечче
Италия
14 марта 2025, 21:05 | Обновлено 14 марта 2025, 21:13
384
0

Малиновский в старте? Стали известны составы команды на матч Дженоа – Лечче

14 марта пройдет матч 29-го тура Серии А

14 марта 2025, 21:05 | Обновлено 14 марта 2025, 21:13
384
0
Малиновский в старте? Стали известны составы команды на матч Дженоа – Лечче
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

14 марта в рамках 29-го тура Серии А будет проведен поединок между клубами «Дженоа» и «Лечче».

Состоится футбольное противостояние на «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе.

Оба главных тренера перед началом встречи озвучили стартовые составы команд. С первых минут на футбольном поле появится недавно восстановившийся от ужасной травмы Руслан Малиновский.

Матч чемпионата Италии начнется 14 марта в 21:45 по Киеву.

Стартовые составы на матч «Дженоа» – «Лечче»

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Серия A Дженоа Лечче Патрик Виейра чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский стартовые составы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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