Италия14 марта 2025, 21:05 | Обновлено 14 марта 2025, 21:13
384
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Малиновский в старте? Стали известны составы команды на матч Дженоа – Лечче
14 марта пройдет матч 29-го тура Серии А
14 марта 2025, 21:05 | Обновлено 14 марта 2025, 21:13
384
0
14 марта в рамках 29-го тура Серии А будет проведен поединок между клубами «Дженоа» и «Лечче».
Состоится футбольное противостояние на «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе.
Оба главных тренера перед началом встречи озвучили стартовые составы команд. С первых минут на футбольном поле появится недавно восстановившийся от ужасной травмы Руслан Малиновский.
Матч чемпионата Италии начнется 14 марта в 21:45 по Киеву.
Стартовые составы на матч «Дженоа» – «Лечче»
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