Салах повторил рекорд по количеству наград игрока месяца Премьер-лиги

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал лучшим игроком АПЛ в феврале и повторил рекорд по количеству полученных наград игрока месяца Премьер-лиги (7).

В феврале египтянин в 6 поединках отметился 10 результативными действиями (6 Г + 4 А).

Кроме Салаха, по 7 наград игрока месяца АПЛ получили Гарри Кейн и Серхио Агуэро.

В текущей кампании английского чемпионата лидер «мерсисайдцев» провел 29 матчей, забил 27 голов и отдал 17 ассистов. Команда египтянина является лидером турнирной таблицы Премьер-лиги (21 победа, 7 ничьих, 1 поражение).