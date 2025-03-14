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  4. Салах повторил рекорд по количеству наград игрока месяца Премьер-лиги
Англия
14 марта 2025, 21:40 |
115
0

Салах повторил рекорд по количеству наград игрока месяца Премьер-лиги

Египтянин получил седьмую награду в своей карьере

14 марта 2025, 21:40 |
115
0
Салах повторил рекорд по количеству наград игрока месяца Премьер-лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал лучшим игроком АПЛ в феврале и повторил рекорд по количеству полученных наград игрока месяца Премьер-лиги (7).

В феврале египтянин в 6 поединках отметился 10 результативными действиями (6 Г + 4 А).

Кроме Салаха, по 7 наград игрока месяца АПЛ получили Гарри Кейн и Серхио Агуэро.

В текущей кампании английского чемпионата лидер «мерсисайдцев» провел 29 матчей, забил 27 голов и отдал 17 ассистов. Команда египтянина является лидером турнирной таблицы Премьер-лиги (21 победа, 7 ничьих, 1 поражение).

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Мохамед Салах Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига лучший игрок статистика Серхио Агуэро
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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