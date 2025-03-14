Салах повторил рекорд по количеству наград игрока месяца Премьер-лиги
Египтянин получил седьмую награду в своей карьере
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал лучшим игроком АПЛ в феврале и повторил рекорд по количеству полученных наград игрока месяца Премьер-лиги (7).
В феврале египтянин в 6 поединках отметился 10 результативными действиями (6 Г + 4 А).
Кроме Салаха, по 7 наград игрока месяца АПЛ получили Гарри Кейн и Серхио Агуэро.
В текущей кампании английского чемпионата лидер «мерсисайдцев» провел 29 матчей, забил 27 голов и отдал 17 ассистов. Команда египтянина является лидером турнирной таблицы Премьер-лиги (21 победа, 7 ничьих, 1 поражение).
Most Premier League Player of the Month awards in the competition's history:— Squawka (@Squawka) March 14, 2025
◎ 7 - Harry Kane
◎ 7 - Sergio Aguero
◉ 7 - Mohamed Salah
Mo equals the record and overtakes Steven Gerrard and Cristiano Ronaldo. 🏆 pic.twitter.com/w017dFpVpM
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