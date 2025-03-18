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Украина. Премьер лига
18 марта 2025, 09:19 | Обновлено 18 марта 2025, 09:29
674
2

Защитник сборной Украины назвал чемпионат, ради которого готов уйти из УПЛ

Илья Крупский хочет попробовать свои силы в АПЛ

18 марта 2025, 09:19 | Обновлено 18 марта 2025, 09:29
674
2
Защитник сборной Украины назвал чемпионат, ради которого готов уйти из УПЛ
ФК Ворскла. Илья Крупский

Защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский назвал чемпионат, ради которого готов уйти из Украинской Премьер-лиги. Илья хочет испытать свои силы в Англии.

– Европейский футбол находится в твоем фокусе?

- Стараюсь много смотреть матчи, анализировать, обращать внимание на мелочи, которые много решают в футболе.

– Есть чемпионат, в котором хотел бы себя попробовать?

– Если и менять УПЛ, то на букву А.

Зимой Илья отказался переходить в расположение донецкого «Шахтера», выбрав вариант с «Металлистом 1925». В настоящее время Крупский продолжает выступать за полтавскую «Ворсклу» на правах арендного соглашения.

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Илья Крупский Украинская Премьер-лига Английская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Англии по футболу трансферы АПЛ трансферы трансферы УПЛ Ворскла Полтава Металлист 1925
Олег Вахоцкий Источник: XSport
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Комментарии 2
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LexХХХ
В нас таких креативних "крайніх" ще не було. Лужний був теж з швидкістю, але прямолінійний, а цей фінтами на жопу противників садить. А йому ж тільки 20-ть
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Remark
Статтю не читав, але напевно будь-який)))
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