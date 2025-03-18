Защитник сборной Украины назвал чемпионат, ради которого готов уйти из УПЛ

Защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский назвал чемпионат, ради которого готов уйти из Украинской Премьер-лиги. Илья хочет испытать свои силы в Англии.

– Европейский футбол находится в твоем фокусе?

- Стараюсь много смотреть матчи, анализировать, обращать внимание на мелочи, которые много решают в футболе.

– Есть чемпионат, в котором хотел бы себя попробовать?

– Если и менять УПЛ, то на букву А.

Зимой Илья отказался переходить в расположение донецкого «Шахтера», выбрав вариант с «Металлистом 1925». В настоящее время Крупский продолжает выступать за полтавскую «Ворсклу» на правах арендного соглашения.