Защитник сборной Украины назвал чемпионат, ради которого готов уйти из УПЛ
Илья Крупский хочет попробовать свои силы в АПЛ
Защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский назвал чемпионат, ради которого готов уйти из Украинской Премьер-лиги. Илья хочет испытать свои силы в Англии.
– Европейский футбол находится в твоем фокусе?
- Стараюсь много смотреть матчи, анализировать, обращать внимание на мелочи, которые много решают в футболе.
– Есть чемпионат, в котором хотел бы себя попробовать?
– Если и менять УПЛ, то на букву А.
Зимой Илья отказался переходить в расположение донецкого «Шахтера», выбрав вариант с «Металлистом 1925». В настоящее время Крупский продолжает выступать за полтавскую «Ворсклу» на правах арендного соглашения.
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