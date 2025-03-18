Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буковина в один день сыграет с двумя командами Полесья
Украина. Премьер лига
18 марта 2025, 09:16 | Обновлено 18 марта 2025, 09:37
51
0

Буковина в один день сыграет с двумя командами Полесья

Спарринги пройдут на базе житомирского клуба

18 марта 2025, 09:16 | Обновлено 18 марта 2025, 09:37
51
0
Буковина в один день сыграет с двумя командами Полесья
ФК Буковина

В чемпионате УПЛ наступила пауза, связанная с матчами сборных. Для поддержания игровой формы команды проводят товарищеские матчи. На базу житомирского «Полесья» прибудет «Буковина» и проведет спарринги с «Полесьем» и Полесьем-2».

В матче предыдущего тура чемпионата УПЛ «Полесье» проиграло «Вересу» с неожиданно крупным счетом. Житомирский клуб пропустил 5 мячей, на что ответил всего одним. Во время международной паузы «Полесье» будет поддерживать игровую форму. Кроме матча с «Буковиной» 18 марта, «Полесье» 21 марта сыграет с «Подольем».

«Буковина» 18 марта не ограничится одним матчем. После матча с «Полесьем» команда проведет спарринг с «Полесьем-2», которое выступает во Второй лиге.

По теме:
Верес запланировал товарищескую игру во время международной паузы
Защитник, покинувший Буковину, нашел себе новый клуб
Назван шорт-лист тренеров, которые могут сменить Имада Ашура в Полесье
Полесье Житомир Полесье-2 Житомир Буковина Черновцы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
Футбол | 17 марта 2025, 19:54 15
Стало известно, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
Стало известно, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко

Оба уладили ситуацию сразу после матча

Форвард Вест Хэма сообщил, вернется ли на поле после ДТП
Футбол | 18 марта 2025, 05:59 0
Форвард Вест Хэма сообщил, вернется ли на поле после ДТП
Форвард Вест Хэма сообщил, вернется ли на поле после ДТП

Майкл Антонио проходит реабилитацию

Александр УСИК: «Ты не имеешь права целовать ее»
Бокс | 18.03.2025, 08:22
Александр УСИК: «Ты не имеешь права целовать ее»
Александр УСИК: «Ты не имеешь права целовать ее»
В Польше болельщик Легии избил 60-летнего украинца
Футбол | 18.03.2025, 04:33
В Польше болельщик Легии избил 60-летнего украинца
В Польше болельщик Легии избил 60-летнего украинца
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы U-21 и получил путевку в Мировой тур
Снукер | 17.03.2025, 13:23
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы U-21 и получил путевку в Мировой тур
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы U-21 и получил путевку в Мировой тур
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тибо КУРТУА: «Это неуважение к Реалу»
Тибо КУРТУА: «Это неуважение к Реалу»
16.03.2025, 08:20 8
Футбол
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
17.03.2025, 08:15 18
Бокс
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
16.03.2025, 09:17 8
Футбол
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
17.03.2025, 21:40 4
Футбол
УСИК: «Сказали, что мой ребенок мертв. Я вас на ноль умножу»
УСИК: «Сказали, что мой ребенок мертв. Я вас на ноль умножу»
17.03.2025, 04:23 6
Бокс
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
17.03.2025, 00:20 4
Футбол
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
16.03.2025, 13:30 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем