Буковина в один день сыграет с двумя командами Полесья

В чемпионате УПЛ наступила пауза, связанная с матчами сборных. Для поддержания игровой формы команды проводят товарищеские матчи. На базу житомирского «Полесья» прибудет «Буковина» и проведет спарринги с «Полесьем» и Полесьем-2».

В матче предыдущего тура чемпионата УПЛ «Полесье» проиграло «Вересу» с неожиданно крупным счетом. Житомирский клуб пропустил 5 мячей, на что ответил всего одним. Во время международной паузы «Полесье» будет поддерживать игровую форму. Кроме матча с «Буковиной» 18 марта, «Полесье» 21 марта сыграет с «Подольем».

«Буковина» 18 марта не ограничится одним матчем. После матча с «Полесьем» команда проведет спарринг с «Полесьем-2», которое выступает во Второй лиге.