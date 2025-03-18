Полесье – Буковина – 0:0. Подвела реализация. Видеообзор матча
«Полесье» и «Буковина» провели спарринг на базе житомирского клуба
В чемпионате УПЛ наступила пауза, связанная с матчами сборных. Для поддержания игрового тонуса житомирское «Полесье» провело контрольный матч с «Буковиной», которая готовиться к возобновлению сезона в Первой лиге.
Команды активно начали поединок и поочередно владели инициативой. Моменты возникали у обоих ворот, но футболистов подводила реализация.
Во втором тайме форвард «Полесья» Факундо Батиста отправил мяч в ворота соперника, но сделал это после свистка арбитра, зафиксировавшего офсайд. Уругваец получил желтую карточку, а 71-й минуте заработал второе предупреждение и покинул поле. Учитывая товарищеский статус матча, вместо Батисты вышел Йока. Команды так и не смогли забить и игра закончилась со счетом 0:0.
Контрольный матч. 18 марта.
«Полесье» – «Буковина» – 0:0
«Полесье» (стартовый состав): Кудрик, Тейлор, Чоботенко, Матич, Гришкевич, Таллес, Йосефи, Корж, Леднев, Валлифер, Йока.
На замену выходили: Корнийчук, Бабенко, Гонсалвеш, Битон, Батиста.
«Буковина»: Каневцев, Шинкаренко, Бусько, Безуглый, Морговский, Кольцов, Тищенко, Плакса, Кожушко (Гончарук, 74), Бодня, Бойчук.
Запасные: Погорилый, Солдат, Прокопчук, Килевый, Глущук, Стецюра.
Удаление: Факундо Батиста, 71.
Видеообзор матча
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