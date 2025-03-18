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Украина. Премьер лига
18 марта 2025, 14:56 |
147
0

Полесье – Буковина – 0:0. Подвела реализация. Видеообзор матча

«Полесье» и «Буковина» провели спарринг на базе житомирского клуба

18 марта 2025, 14:56 |
147
0
Полесье – Буковина – 0:0. Подвела реализация. Видеообзор матча
ФК Полесье

В чемпионате УПЛ наступила пауза, связанная с матчами сборных. Для поддержания игрового тонуса житомирское «Полесье» провело контрольный матч с «Буковиной», которая готовиться к возобновлению сезона в Первой лиге.

Команды активно начали поединок и поочередно владели инициативой. Моменты возникали у обоих ворот, но футболистов подводила реализация.

Во втором тайме форвард «Полесья» Факундо Батиста отправил мяч в ворота соперника, но сделал это после свистка арбитра, зафиксировавшего офсайд. Уругваец получил желтую карточку, а 71-й минуте заработал второе предупреждение и покинул поле. Учитывая товарищеский статус матча, вместо Батисты вышел Йока. Команды так и не смогли забить и игра закончилась со счетом 0:0.

Контрольный матч. 18 марта.

«Полесье» – «Буковина» – 0:0

«Полесье» (стартовый состав): Кудрик, Тейлор, Чоботенко, Матич, Гришкевич, Таллес, Йосефи, Корж, Леднев, Валлифер, Йока.

На замену выходили: Корнийчук, Бабенко, Гонсалвеш, Битон, Батиста.

«Буковина»: Каневцев, Шинкаренко, Бусько, Безуглый, Морговский, Кольцов, Тищенко, Плакса, Кожушко (Гончарук, 74), Бодня, Бойчук.

Запасные: Погорилый, Солдат, Прокопчук, Килевый, Глущук, Стецюра.

Удаление: Факундо Батиста, 71.

Видеообзор матча

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Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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