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Украина. Премьер лига
14 марта 2025, 15:04 | Обновлено 14 марта 2025, 15:39
248
0

Полесье проведет сразу два спарринга с клубами Первой лиги

Лазарет «волков» пока пустой

14 марта 2025, 15:04 | Обновлено 14 марта 2025, 15:39
248
0
Полесье проведет сразу два спарринга с клубами Первой лиги
УПЛ. Верес – Полесье

Как стало известно Sport.ua, после возобновления тренировочного процесса футболисты «Полесья» проведут два контрольных матча с перволиговыми командами: 18 марта – с «Буковиной» и 21 марта – с «Подольем».

Во время мартовской паузы в УПЛ они пригодятся полищукам при подготовке к поединку 22-го тура – с ЛНЗ, который запланирован на 28 марта.

В тренировочном лагере «Полесья» отсутствуют Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Богдан Крушинский, которые находятся в расположении национальной сборной Украины в Испании, и игроки юниорской сборной Украины Максим Мельниченко и Ярослав Караман, которая послезавтра отправится в Турцию.

По имеющейся информации, лазарет «Полесья» – пустой.

Сейчас «волки» занимают в УПЛ четвертое место, набрав 34 очка.

Ранее мы сообщали, что «Минай» усилился еще одним игроком «Полесья».

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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