Полесье проведет сразу два спарринга с клубами Первой лиги
Лазарет «волков» пока пустой
Как стало известно Sport.ua, после возобновления тренировочного процесса футболисты «Полесья» проведут два контрольных матча с перволиговыми командами: 18 марта – с «Буковиной» и 21 марта – с «Подольем».
Во время мартовской паузы в УПЛ они пригодятся полищукам при подготовке к поединку 22-го тура – с ЛНЗ, который запланирован на 28 марта.
В тренировочном лагере «Полесья» отсутствуют Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Богдан Крушинский, которые находятся в расположении национальной сборной Украины в Испании, и игроки юниорской сборной Украины Максим Мельниченко и Ярослав Караман, которая послезавтра отправится в Турцию.
По имеющейся информации, лазарет «Полесья» – пустой.
Сейчас «волки» занимают в УПЛ четвертое место, набрав 34 очка.
Ранее мы сообщали, что «Минай» усилился еще одним игроком «Полесья».
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