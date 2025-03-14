Полесье проведет сразу два спарринга с клубами Первой лиги

Как стало известно Sport.ua, после возобновления тренировочного процесса футболисты «Полесья» проведут два контрольных матча с перволиговыми командами: 18 марта – с «Буковиной» и 21 марта – с «Подольем».

Во время мартовской паузы в УПЛ они пригодятся полищукам при подготовке к поединку 22-го тура – с ЛНЗ, который запланирован на 28 марта.

В тренировочном лагере «Полесья» отсутствуют Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Богдан Крушинский, которые находятся в расположении национальной сборной Украины в Испании, и игроки юниорской сборной Украины Максим Мельниченко и Ярослав Караман, которая послезавтра отправится в Турцию.

По имеющейся информации, лазарет «Полесья» – пустой.

Сейчас «волки» занимают в УПЛ четвертое место, набрав 34 очка.

Ранее мы сообщали, что «Минай» усилился еще одним игроком «Полесья».