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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Минай усилился еще одним игроком Полесья
Украина. Первая лига
12 марта 2025, 19:35 |
215
0

ОФИЦИАЛЬНО. Минай усилился еще одним игроком Полесья

Назар Гаврилюк продолжит карьеру в Первой лиге

12 марта 2025, 19:35 |
215
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай усилился еще одним игроком Полесья
ПФК Звягель. Назар Гаврилюк

24-летний защитник «Полесья» Назар Гаврилюк присоединился к перволиговому «Минаю».

Об этом сообщает официальный сайт «лисиц».

Назар Гаврилюк был игроком житомирского «Полесья» и выступал за вторую команду.

Также в своей карьере он играл за ПФК «Звягель».

К «Минаю» футболист присоединился на правах свободного агента и выбрал себе третий игровой номер.

Ранее «Минай» подписал контракт с бывшим игроком «Шахтера» Антоном Демченко.

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Минай чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Полесье Житомир трансферы свободный агент
Александр Сильченко Источник: ФК Минай
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