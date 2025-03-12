Украина. Первая лига12 марта 2025, 19:35 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Минай усилился еще одним игроком Полесья
Назар Гаврилюк продолжит карьеру в Первой лиге
12 марта 2025, 19:35 |
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24-летний защитник «Полесья» Назар Гаврилюк присоединился к перволиговому «Минаю».
Об этом сообщает официальный сайт «лисиц».
Назар Гаврилюк был игроком житомирского «Полесья» и выступал за вторую команду.
Также в своей карьере он играл за ПФК «Звягель».
К «Минаю» футболист присоединился на правах свободного агента и выбрал себе третий игровой номер.
Ранее «Минай» подписал контракт с бывшим игроком «Шахтера» Антоном Демченко.
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