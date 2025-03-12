ОФИЦИАЛЬНО. Минай усилился еще одним игроком Полесья

24-летний защитник «Полесья» Назар Гаврилюк присоединился к перволиговому «Минаю».

Об этом сообщает официальный сайт «лисиц».

Назар Гаврилюк был игроком житомирского «Полесья» и выступал за вторую команду.

Также в своей карьере он играл за ПФК «Звягель».

К «Минаю» футболист присоединился на правах свободного агента и выбрал себе третий игровой номер.

Ранее «Минай» подписал контракт с бывшим игроком «Шахтера» Антоном Демченко.